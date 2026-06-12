Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Odjíždíte na prázdniny? Myslete i na bezpečí svého domova
Prázdniny a období dovolených jsou pro většinu lidí časem odpočinku a cestování. Zatímco majitelé domů a bytů plánují výlety a balí kufry, pachatelé majetkové trestné činnosti vyhledávají příležitosti. Policisté proto připomínají několik jednoduchých zásad, díky nimž se návrat z dovolené nestane nepříjemným překvapením.
Letní měsíce jsou tradičně spojeny s delšími pobyty mimo domov. Právě delší nepřítomnost obyvatel však může přilákat pozornost zlodějů, kteří spoléhají především na lidskou nepozornost a snadno dostupný cíl. Přitom mnoha vloupáním lze předejít jednoduchými opatřeními, která nezaberou více než několik minut.
Ještě před odjezdem by měl každý věnovat pozornost důkladné kontrole svého bytu či domu. Samozřejmostí by mělo být uzamčení všech vstupních dveří, zavření oken, balkonových dveří i sklepních prostor. Otevřená ventilace nebo pootevřené okno mohou být pro pachatele vítanou příležitostí.
Touha pochlubit se fotografiemi z dovolené je pochopitelná, ale zveřejňování informací o tom, že je domácnost několik dní nebo týdnů prázdná, může být zbytečným rizikem. Sociální sítě by neměly sloužit jako zdroj informací pro osoby, které hledají vhodný objekt k vykradení. Bezpečnější variantou je podělit se o zážitky až po návratu domů.
Prázdná poštovní schránka, stažené rolety po celou dobu nebo přerostlá tráva mohou naznačovat, že se v domě nikdo nenachází. Pokud je to možné, je vhodné požádat důvěryhodného souseda, příbuzného nebo známého, aby během nepřítomnosti občas zkontroloval okolí domu, vybral poštu nebo například zalil květiny.
Právě všímaví sousedé mnohdy dokážou včas upozornit na podezřelé osoby či neobvyklý pohyb v okolí obydlí.
Základní ochranu lze výrazně zvýšit vhodnou kombinací mechanických a elektronických zabezpečovacích prvků. Kvalitní zámky, bezpečnostní dveře, alarmy, kamery nebo venkovní osvětlení představují překážku, která může pachatele odradit ještě před samotným pokusem o vloupání. Při pořizování zabezpečení je vhodné vybírat certifikované výrobky a v případě potřeby se poradit s odborníky.
Pokud po návratu zjistíte známky násilného vniknutí nebo máte podezření, že došlo k vloupání, nevstupujte dovnitř a s ničím nemanipulujte. Mohlo by dojít ke znehodnocení stop důležitých pro práci kriminalistů. Z bezpečného místa neprodleně kontaktujte Policii České republiky na lince 158 a vyčkejte příjezdu hlídky.
Pocit bezpečí během dovolené není otázkou náhody, ale především zodpovědného přístupu. Několik jednoduchých návyků může výrazně snížit riziko, že se z příjemně strávených prázdnin stane návrat k nepříjemným starostem.
Policisté proto připomínají: než za sebou zavřete dveře a vyrazíte za odpočinkem, věnujte několik minut zabezpečení svého domova. Může to být ta nejdůležitější věc, kterou před odjezdem uděláte.
nprap. Monika Pragerová
Územní odbor policie Kladno
12. června 2026