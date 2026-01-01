Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Odjel peníze vybrat až do Plzně
Kryptoměnový účet si nikdy nezaložil, přesto uvěřil příslibu zajímavému výnosu.
Přestože si nikdy nezaložil kryptoměnový účet, uvěřil padesátník ze Znojemska telefonátu ženy, která mu sdělila, že na jeho účtu virtuální měny je zajímavá částka. Tu mu expertka na investice doporučila vybrat. Zároveň nabídla pomoc s převodem peněz. Pro transakce bylo nutné instalovat do mobilu potřebné programy. Muž pak podle pokynů ženy vybíral z bankomatů nebo na přepážce banky určené částky a tyto předával kurýrovi. V jednom případu jej kurýr zavezl k výběru potřebného obnosu do pobočky banky v Plzni. Po provedení transakce jej zase odvezl zpět domů. Všechny vybrané peníze pak podvedený muž předával osobně kurýrovi. Měly to být mimo jiné prostředky na zaplacení daní. Po čtyřech dnech spolupráce pojal oklamaný muž podezření, že by se mohlo jednat o podvod. Při osobní návštěvě pobočky banky zjistil, že peníze, které následně předával kurýrovi, byly příchozí částky z úvěrů zřizovaných podvodníkem. Namísto původně slíbeného čtvrtmilionového zisku ztratil více než šest set tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 28. února 2026