Odhalili jsme stovky případů zneužívání humanitárních a solidárních dávek
Vyčíslená škoda přesahuje 17 milionů korun. V Brně již padl pravomocný trest – devět let za škodu přes 11 milionů korun.
Za období od 1. ledna 2025 do 9. března 2026 policisté zaevidovali 279 případů zneužívání dávek vyplácených občanům Ukrajiny v režimu dočasné ochrany. Souhrnná vyčíslená škoda přesahuje 17,5 milionu korun. Část neoprávněně vyplacených prostředků se podařilo zajistit nebo dobrovolně vrátit.
Klíčová čísla za sledované období:
- 279 evidovaných případů (napříč všemi krajskými ředitelstvími Policie ČR)
- Cca 18 mil. Kč souhrnná vyčíslená škoda v dílčích případech
- Kraje s nejvyšším počtem podchycených případů: Vysočina (76), Moravskoslezský (36); výrazný nárůst případů zaznamenala krajská ředitelství Jihomoravského a Zlínského kraje
- Hl. m. Praha: 7 případů (7 humanitárních dávek)
- Trestněprávní kvalifikace: zpravidla přečin či zločin podvodu podle § 209 trestního zákoníku, v některých případech též legalizace výnosů z trestné činnosti dle § 216 tr. zákoníku
Vybrané pravomocně skončené případy
Brno – Krajský soud v Brně
Manželé ukrajinské národnosti byli pravomocně odsouzeni za zvlášť závažný zločin podvodu podle § 209 odst. 1 a odst. 5 písm. a) trestního zákoníku. Policisté Městského ředitelství Brno prokázali celkem 830 dílčích skutků za souhrnnou škodu 11 011 489 Kč. Při zajišťovacích úkonech bylo na 74 bankovních účtech zajištěno 2 322 740 Kč, při domovní prohlídce 20 025 EUR a 3 912 USD. Jako náhradní hodnota bylo zajištěno vozidlo Toyota Land Cruiser. Výchozím poznatkem byla nestandardní situace na přepážce České spořitelny v Brně, kde se opakovaně objevovali občané Ukrajiny v doprovodu téže organizující osoby.
Ostrava – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Dvojice mužů ukrajinské národnosti využila tísně 71 žen a přiměla je k podání 734 žádostí o příspěvek pro solidární domácnost. Z toho bylo 346 žádostí proplaceno v celkové výši 2 751 000 Kč, dalších 388 žádostí systém zachytil. Obvinění čelí trestnímu stíhání také pro legalizaci výnosů z trestné činnosti. Při zajišťovacích úkonech byly zajištěny dvě nemovitosti v hodnotě 7,8 milionu korun a motocykl v hodnotě 205 000 Kč.
Více informací o případu naleznete zde: https://policie.gov.cz/clanek/podvodne-vylakali-pres-300-000-korun-na-humanitarnich-davkach.aspx
Zlín – Územní odbor Zlín
Pachatelka zřizovala ze SIM karet, které zdarma získala v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině, elektronické identity dalších žadatelů a jejich jménem podávala žádosti o solidární dávku. Způsobená škoda dosáhla 1 608 000 Kč ve stadiu dokonaném a dalších 864 000 Kč ve stadiu pokusu.
Více informací o případu naleznete zde: https://policie.gov.cz/clanek/cizinka-neopravnene-cerpala-humanitarni-davky.aspx
Nejčastější způsoby páchání trestné činnosti
- „Dávková turistika“ – pachatel se trvale zdržuje na Ukrajině a do České republiky přicestuje výhradně za účelem prodloužení dočasné ochrany nebo k povinné kontrolní schůzce na úřadu práce. Záchyt zpravidla na pracovištích OAMP a v Krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině.
- Fiktivní adresa pobytu – předložení padělané nájemní smlouvy nebo potvrzení o ubytování bez vědomí skutečného vlastníka nemovitosti.
- Zamlčení společně posuzovaných osob – žadatel v žádosti neuvede manžela/partnera žijícího ve společné domácnosti a jeho příjmy.
- Padělaná potvrzení o invaliditě – doložení nepravdivých dokladů o zdravotním postižení k získání zvýšené dávky.
- Zneužití technických podmínek aplikace – nepravdivé prohlášení o výdělečné činnosti (uvedení příjmu 0 Kč) k automatickému přiznání plné výše příspěvku na bydlení.
Posilování spolupráce s Úřadem práce ČR
Policie České republiky se systematicky věnuje odhalování této trestné činnosti a koordinaci postupu napříč krajskými ředitelstvími. Na úrovni Generálního ředitelství Úřadu práce ČR a Policejního prezidia byla v dubnu 2026 dohodnuta další opatření zaměřená zejména na zrychlení výměny relevantních informací ke konkrétním žadatelům o humanitární dávku. To má zásadní význam především pro vedení zkrácených přípravných řízení, kde policejní orgán pracuje s velmi krátkými procesními lhůtami.
Veškerá podezření na zneužívání dávek lze hlásit prostřednictvím Úřadu práce ČR, anonymní linky 158 nebo elektronické podatelny Policie ČR.
plk. Ondřej Moravčík
odbor komunikace a vnějších vztahů
13. května 2026