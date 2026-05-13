Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 

Odhalili jsme stovky případů zneužívání humanitárních a solidárních dávek

Vyčíslená škoda přesahuje 17 milionů korun. V Brně již padl pravomocný trest – devět let za škodu přes 11 milionů korun. 

Za období od 1. ledna 2025 do 9. března 2026 policisté zaevidovali 279 případů zneužívání dávek vyplácených občanům Ukrajiny v režimu dočasné ochrany. Souhrnná vyčíslená škoda přesahuje 17,5 milionu korun. Část neoprávněně vyplacených prostředků se podařilo zajistit nebo dobrovolně vrátit.

Klíčová čísla za sledované období:

  • 279 evidovaných případů (napříč všemi krajskými ředitelstvími Policie ČR)
  • Cca 18 mil. Kč souhrnná vyčíslená škoda v dílčích případech
  • Kraje s nejvyšším počtem podchycených případů: Vysočina (76), Moravskoslezský (36); výrazný nárůst případů zaznamenala krajská ředitelství Jihomoravského a Zlínského kraje
  • Hl. m. Praha: 7 případů (7 humanitárních dávek)
  • Trestněprávní kvalifikace: zpravidla přečin či zločin podvodu podle § 209 trestního zákoníku, v některých případech též legalizace výnosů z trestné činnosti dle § 216 tr. zákoníku

Vybrané pravomocně skončené případy

Brno – Krajský soud v Brně

Manželé ukrajinské národnosti byli pravomocně odsouzeni za zvlášť závažný zločin podvodu podle § 209 odst. 1 a odst. 5 písm. a) trestního zákoníku. Policisté Městského ředitelství Brno prokázali celkem 830 dílčích skutků za souhrnnou škodu 11 011 489 Kč. Při zajišťovacích úkonech bylo na 74 bankovních účtech zajištěno 2 322 740 Kč, při domovní prohlídce 20 025 EUR a 3 912 USD. Jako náhradní hodnota bylo zajištěno vozidlo Toyota Land Cruiser. Výchozím poznatkem byla nestandardní situace na přepážce České spořitelny v Brně, kde se opakovaně objevovali občané Ukrajiny v doprovodu téže organizující osoby.

Ostrava – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Dvojice mužů ukrajinské národnosti využila tísně 71 žen a přiměla je k podání 734 žádostí o příspěvek pro solidární domácnost. Z toho bylo 346 žádostí proplaceno v celkové výši 2 751 000 Kč, dalších 388 žádostí systém zachytil. Obvinění čelí trestnímu stíhání také pro legalizaci výnosů z trestné činnosti. Při zajišťovacích úkonech byly zajištěny dvě nemovitosti v hodnotě 7,8 milionu korun a motocykl v hodnotě 205 000 Kč.

Více informací o případu naleznete zde: https://policie.gov.cz/clanek/podvodne-vylakali-pres-300-000-korun-na-humanitarnich-davkach.aspx

Zlín – Územní odbor Zlín

Pachatelka zřizovala ze SIM karet, které zdarma získala v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině, elektronické identity dalších žadatelů a jejich jménem podávala žádosti o solidární dávku. Způsobená škoda dosáhla 1 608 000 Kč ve stadiu dokonaném a dalších 864 000 Kč ve stadiu pokusu.

Více informací o případu naleznete zde: https://policie.gov.cz/clanek/cizinka-neopravnene-cerpala-humanitarni-davky.aspx

Nejčastější způsoby páchání trestné činnosti

  • „Dávková turistika“ – pachatel se trvale zdržuje na Ukrajině a do České republiky přicestuje výhradně za účelem prodloužení dočasné ochrany nebo k povinné kontrolní schůzce na úřadu práce. Záchyt zpravidla na pracovištích OAMP a v Krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině.
  • Fiktivní adresa pobytu – předložení padělané nájemní smlouvy nebo potvrzení o ubytování bez vědomí skutečného vlastníka nemovitosti.
  • Zamlčení společně posuzovaných osob – žadatel v žádosti neuvede manžela/partnera žijícího ve společné domácnosti a jeho příjmy.
  • Padělaná potvrzení o invaliditě – doložení nepravdivých dokladů o zdravotním postižení k získání zvýšené dávky.
  • Zneužití technických podmínek aplikace – nepravdivé prohlášení o výdělečné činnosti (uvedení příjmu 0 Kč) k automatickému přiznání plné výše příspěvku na bydlení.

Posilování spolupráce s Úřadem práce ČR

Policie České republiky se systematicky věnuje odhalování této trestné činnosti a koordinaci postupu napříč krajskými ředitelstvími. Na úrovni Generálního ředitelství Úřadu práce ČR a Policejního prezidia byla v dubnu 2026 dohodnuta další opatření zaměřená zejména na zrychlení výměny relevantních informací ke konkrétním žadatelům o humanitární dávku. To má zásadní význam především pro vedení zkrácených přípravných řízení, kde policejní orgán pracuje s velmi krátkými procesními lhůtami.

Veškerá podezření na zneužívání dávek lze hlásit prostřednictvím Úřadu práce ČR, anonymní linky 158 nebo elektronické podatelny Policie ČR.

Tématu jsme se věnovali i v těchto případech:

https://policie.gov.cz/clanek/rumbursti-kriminaliste-objasnili-rozsahly-pripad-podvodu-s-humanitarnimi-davkami.asp

https://www.facebook.com/reel/1283447930408322

https://policie.gov.cz/clanek/moravskoslezsti-krajsti-kriminaliste-z-odboru-hospodarske-kriminality-obvinili-4-osoby.aspx

plk. Ondřej Moravčík
odbor komunikace a vnějších vztahů
13. května 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 