Odhalené padělky na letišti v Praze

Cizinecká policie na Letišti Václava Havla odhalila padělané doklady u pěti cizinců z vnitroschengenských letů. 

Během pouhých dvou dnů na začátku nového roku zajistili příslušníci cizinecké policie na pražském letišti pět cizinců, kteří se při tranzitní nelegální migraci z Řecka prokazovali neregulérními cestovními doklady.

V prvním případě policisté z Inspektorátu cizinecké policie Praha-Ruzyně prováděli pobytovou kontrolu vnitroschengenského letu z Athén. Při předkontrole letu byli zajištěni dva cizinci, kteří se prokázali neregulérními doklady, konkrétně padělaným cestovním pasem České republiky a Estonska. Cílovou destinací těchto osob mělo být Německo a Švýcarsko.

V druhém případě, rovněž na příletové lince z Athén, odhalili specialisté na kontrolu dokladů další dva cizince. Jeden z nich předložil padělek cestovního pasu Rakouska, druhý padělaný pas Francie. Následným šetřením bylo zjištěno, že obě osoby disponují platnými azylovými kartami vydanými v Řecku. Jejich cesta měla pokračovat dále do Švýcarska a Francie. Ve všech případech se jednalo o cizince z Asie.

A do třetice opět linka z Atén. Cizinec se prokázal pro změnu padělaným cestovním pasem České republiky a jako cílovou zemi uvedl Německo.

Ve všech případech byly osoby zajištěny a nyní jsou prováděny úkony pro podezření ze spáchání přečinu padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 trestního zákoníku.

Provádění cílených pobytových kontrol představuje pro cizineckou policii podstatný a efektivní nástroj v boji proti tranzitní nelegální migraci. Podle aktuálních zkušeností připadá odhalení neregulérního cestovního dokladu přibližně na každého 30 000 odbaveného cestujícího. Využívání vnitroschengenských leteckých spojení z Řecka k tranzitní nelegální migraci za užití neregulérních dokladů je dlouhodobým trendem, na který se Ředitelství služby cizinecké policie prioritně zaměřuje.


kpt. Josef Urban
12. ledna 2026

