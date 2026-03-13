Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Odhalena pachatelka podvodů na bazarových portálech
Policejní komisař z 2. oddělení obecné kriminality z územního odboru Plzeň venkov zahájil trestní stíhání dvaadvacetileté ženy z Plzeňska jako obviněné ze spáchání pokračujícího přečinu podvod.
Obviněná se od dubna roku 2024 do prosince loňského roku podvodným jednáním neoprávněně obohatila o téměř dvě stě tisíc korun. Její podvodné postupy měly u dvaadvaceti poškozených, kteří jsou z celé České republiky, podobné scénáře. Na internetových bazarových portálech nabízela k prodeji různé zboží nejčastěji mobilní telefony, ale také i osobní vozidlo nebo zprostředkování ubytování v zahraničí. Pro ubezpečení kupujícího, že jde o seriózní prodej, posílala fotografii svého občanského průkazu. Samozřejmě se jednalo o identitu jiné osoby. Poškození se vždy nechali přesvědčit, aby své peníze zaslali předem na bankovní účet, ale zboží či slibovaného ubytovaní se nikdy nedočkali. Obviněná také často na internetových portálech reagovala na poptávku zboží, domluvila prodej za nízkou cenu a zaslání poměrné platby předem. Bohužel i v těchto případech čekali zájemci na zboží marně. Žena ke svému podvodnému jednání využívala celkem sedm různých bankovních účtů.
Doporučení, jak nenaletět podvodníkům, je vždy obezřetnost a opatrnost při nákupu či prodeji přes internetové bazarové servery. Za prodejcem či zákazníkem se vždy může skrývat podvodník, který z vás chce dostat vaše peníze. Vždy by vám měla být podezřelá například neobvykle nízká cena nabízeného zboží. Nejúčinnější ochranou je nikdy neposílat peníze předem, zboží si nechat zaslat na dobírku a platit až při převzetí.
por. Ing. Eva Červenková
13. března 2026