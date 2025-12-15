Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Odešla z léčení
Policisté pátrají po dvaapadesátileté ženě, která bez souhlasu odešla z psychiatrické nemocnice v Bohnicích.
Pohřešovaná včera, kolem deváté hodiny ranní, využila příležitosti a odešla z psychiatrické nemocnice v Praze 8. Dvaapadesátiletá žena se zde léčí pro její duševní poruchu a pro veřejnost by nebezpečná být neměla. Vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu je nutné ji co nejdříve nalézt a umístit zpět. Vzhledem k tomu, že se ji kriminalistům do současné chvíle nepodařilo vypátrat,tak žádají o pomoc širokou veřejnost. Pokud jste tedy pohřešovanou kdekoliv viděli, volejte prosím linku 158.
por. Richard Hrdina
15. prosince 2025