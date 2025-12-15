Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Odešla z léčení

Policisté pátrají po dvaapadesátileté ženě, která bez souhlasu odešla z psychiatrické nemocnice v Bohnicích. 

Pohřešovaná včera, kolem deváté hodiny ranní, využila příležitosti a odešla z psychiatrické nemocnice v Praze 8. Dvaapadesátiletá žena se zde léčí pro její duševní poruchu a pro veřejnost by nebezpečná být neměla. Vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu je nutné ji co nejdříve nalézt a umístit zpět. Vzhledem k tomu, že se ji kriminalistům do současné chvíle nepodařilo vypátrat,tak žádají o pomoc širokou veřejnost. Pokud jste tedy pohřešovanou kdekoliv viděli, volejte prosím linku 158. 

por. Richard Hrdina
15. prosince 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 