Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Odcizili okapy, svářečku i plyšového medvídka
Plzeňští policisté mají za sebou několik úspěšných zákroků proti pachatelům majetkové trestné činnosti. Zadrželi celkem čtyři muže podezřelé z krádeží a porušování domovní svobody. Tři z nich navíc byli v minulosti za obdobnou trestnou činnost již pravomocně odsouzeni.
První případ se týká šestatřicetiletého muže, který měl začátkem května během jediného večera spáchat hned dvě krádeže. Muž nejprve vnikl na pozemek rodinného domu, odkud odcizil pánské jízdní kolo včetně dětské cyklosedačky, pumpičky a další výbavy. Majiteli způsobil škodu přesahující 12 tisíc korun.
Jen o hodinu později měl zamířit na zahradu jiného rodinného domu, kde se zaměřil na měděné okapové svody. Z domu postupně demontoval několik částí okapového systému včetně kolen, výtokových částí, klapky na odvod dešťové vody a několika metrů měděných svodů. Při demontáži navíc poškodil další část okapového vedení. Celková škoda přesáhla 15 tisíc korun.
Policisté muže dopadli již následující den po spáchání další krádeže a umístili jej do policejní cely. Vrchní inspektor mu následně sdělil podezření ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody.
Další případ se odehrál v plzeňské městské části Bory. Dvojice mužů ve věku 41 a 39 let měla v časných ranních hodinách vniknout do volně přístupných garáží, kde prohledávala jednotlivé kóje a připravovala si věci k odcizení. Mezi připravenými předměty byla například přímočará pila, svářečka, značkovací spreje, silikony nebo jízdní kola. Poškozeným vznikla škoda přes 16 tisíc korun.
I tentokrát policisté rychle zasáhli. Oba podezřelí skončili ještě téhož dne v policejní cele. Navíc starší z mužů byl následně na návrh státního zástupce vzat do vazby.
Poslední případ řešili policisté v souvislosti s třicetiletým mužem z Plzně, který se měl 18. května ve večerních hodinách vloupat do rodinného domu. Podle dosud zjištěných skutečností překonal oplocení pozemku, poškodil balkonové dveře a vnikl do domu. Neodcizil ovšem elektroniku ani cennosti, ale velmi zvláštní směs předmětů. Z domu si chtěl odnést například 45 let starou zdobenou dřevěnou krabičku, plyšového hnědého medvídka, kuchyňské papírové utěrky, modrý kráječ na pizzu, čistič do myčky, starou dřevěnou kytaru nebo pestrobarevnou bavlněnou čepici.
Celková hodnota odcizených věcí přitom činila pouhých 670 korun. Mnohem vyšší škodu způsobil poškozením balkonových dveří, které majitel vyčíslil na 10 tisíc korun.
Na místo jako první dorazili policisté z obvodního oddělení Plzeň Bory, kterým se podařilo podezřelého zadržet. I on nyní čeká na rozhodnutí soudu ve vazební věznici.
Všem podezřelým mužům v případě prokázání viny hrozí až tříletý trest odnětí svobody.
por. Michaela Raindlová
22. května 2026