Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Odcizili klíče a následně vykradli dům
Neznámí muži jsou podezřelí z krádeže klíčů a následného vykradení domu.
Dva muži jsou podezřelí z toho, že si v pražském nákupním centru vyhlédli zákazníky, kterým v podzemních garážích odcizili z vozidla klíče od domu i finanční hotovost a bezprostředně poté díky odcizeným klíčům vykradli i dům.
Neznámé muže zachytily bezpečnostní kamery v obchodním centru, kde si vyhlédli zákazníky, kterým v nestřeženém okamžiku ze zaparkovaného vozidla v podzemních garážích odcizili klíče od domu a finanční hotovost. Neznámí muži se poté ihned vydali k domu, od kterého odcizili klíče, a také zde je zachytily bezpečnostní kamery. Poté, co překonali oplocení domu, vstoupili na pozemek a za pomoci odcizených klíčů vnikli do domu, který prohledali a odcizili z něj osobní věci a šperky. Poškozeným vznikla škoda v celkové výši 120 000 Kč a případ řeší policisté z místního oddělení Újezd nad Lesy pro podezření ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody. Není vyloučeno, že neznámí muži mají podobných skutků na svědomí více. V případě, že by někdo muže na záznamech z kamer poznal, nechť se ozve na linku 158.
por. Tomáš Lahoda
3.6.2026