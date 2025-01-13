Policie České republiky  

Plzeňský kraj

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Odcizili dětské rukavice, pánské boty i kempingové deky

Kriminalisté Městského ředitelství policie Plzeň zahájili trestní stíhání dvou osob - 35leté ženy a 28letého muže, které obvinili ze spáchání pokračujícího přečinu krádeže spáchaného v jednočinném souběhu s přečinem porušování domovní svobody a s pokračujícím přečinem poškození cizí věci. Některé skutky zároveň spáchali ve formě spolupachatelství. 

Podle dosud zjištěných skutečností se tato dvojice v loňském roce dopustila několika případů majetkové trestné činnosti na území města Plzně. K prvnímu případu došlo začátkem dubna, kdy obvinění nejprve poškodili dveře do jednoho bytového domu, pravděpodobně za použití páčidla. Následně vnikli do budovy, kde prohledali odstavený kočárek a odcizili z něj jeden pár dětských rukavic. Poté vstoupili do společných sklepních prostor, odkud z jedné sklepní kóje odcizili dva kusy repasovaných vstřikovačů válce. Následně se přemístili do třetího patra domu, kde přede dveřmi jednoho z bytů odcizili pánskou obuv.

Odcizením věcí způsobili poškozeným škodu ve výši přibližně 12 tisíc korun, poškozením vstupních dveří pak škodu ve výši 16 tisíc korun.

O několik dnů později v areálu garáží poškodil obviněný muž pravé přední dveře zaparkovaného vozidla značky VW Caddy, vnikl do jeho vnitřního prostoru a odcizil bankovku v nominální hodnotě tisíc korun, podzimní dámskou bundu z koženky, dvě kempingové deky, papírovou krabici s blíže nezjištěným počtem faksimilií Království českého a igelitovou tašku s historickými a politickými odznaky. Poškozenému tím způsobil celkovou škodu přesahující 18 tisíc korun.

Mladý muž v páchání trestné činnosti pokračoval a přibližně o měsíc později vnikl do dalšího zaparkovaného vozidla značky Škoda, odkud odcizil stavební nářadí, nádobí a oblečení. V tomto případě byla způsobená škoda vyčíslena na bezmála 19 tisíc korun.

Plzeňští policisté po dvojici intenzivně pátrali a celým případem se zabývali. Díky precizní a vytrvalé operativně pátrací činnosti a na základě zajištěných a vyhodnocených stop se jim podařilo obě osoby vypátrat a obvinit. Obviněný muž byl navíc v minulosti za majetkovou trestnou činnost již pravomocně odsouzen.

por. Michaela Raindlová
13. ledna 2025

