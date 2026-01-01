Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Odcizil vozidlo, aby viděl svou lásku
I v tomto případě lze konstatovat „příležitost dělá zloděje“.
Policisté obvodního oddělení Bílovec přijali v první polovině července oznámení od muže středního věku, který nahlásil krádež svého vozidla. Jak se ukázalo, svou neuvážeností měl ponechat nastartovaný automobil na parkovišti v blízkosti mateřské školy na Novojičínsku. I přestože měl vůz nechat neuzamčený jen několik málo minut, „zlodějíčkovi“ to stačilo k tomu, aby do vozidla nasedl a odjel s ním. I v tomto případě lze s jistotou konstatovat, že příležitost dělá zloděje. Policisté okamžitě začali po vozidle pátrat a během krátké doby se podařilo vytrasovat stopu, jakým směrem pachatel odjel. Rychlou spoluprací jak s kolegy operačního střediska, tak s olomouckými policisty se podařilo pachatele zadržet i s odcizeným vozidlem, který byl obratem předán šťastnému majiteli. Ten následně sdělil, že takového pochybení se dopustil z důvodu extrémně vysokých teplot a ve vozidle se nedalo dýchat. K tomu se uchýlil poprvé a doufejme, že snad i naposled.
Policisté z obvodního oddělení Bílovec ve zkráceném přípravném řízení sdělili 35letému muži podezření ze spáchání přečinu neoprávněné užívání cizí věci. Ten se k činu doznal a své počínání vysvětlil tím, že jel za svou přítelkyní do sousedního kraje. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
V souvislosti s tímto jednáním, policie vyzývá řidiče, aby své automobily nenechávali nastartované a neuzamčené bez jejich dohledu, i při současných vysokých teplotách. Lapkám stačí mnohdy krátký okamžik k tomu, aby dokázaly způsobit nemalé škody.