Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Odcizil prsten za 1,5 milionu korun
Kriminalisté vypátrali a zadrželi muže, který odcizil ze starožitnictví prsten s briliantem za jeden a půl milionu korun.
Neznámý muž navštívil 8. července starožitnictví v ulici Na Hutích v Praze 6 a zajímal se o koupi briliantového prstenu. Na prodejce působil velmi seriózně, a ten mu tak ukázal několik prstenů s brilianty, ze kterých si vybral jeden za bezmála jeden a půl milionu korun. Poté, co si ho pečlivě prohlédl, tak z provozovny odešel s tím, že si jeho koupi musí ještě promyslet. Následující den se do provozovny vrátil s tím, že prsten chce tedy koupit, a tak mu prodejce připravil prsten do krabičky, certifikát a daňový doklad. Ve chvíli, kdy se prodejce na chvíli vzdálil od prodejního pultu, tak neznámý muž využil příležitosti, prsten i s doklady popadl a utekl z prodejny neznámo kam. Majiteli provozovny tímto jednáním byla způsobena škoda za bezmála jeden a půl milionu korun.
Celý případ si převzali kriminalisté z 3. oddělení Prahy I, kteří ve spolupráci s pátrači 10. oddělení zajistili kamerové záznamy a začali po neznámém muži okamžitě pátrat. Vyhodnocením kamerových záznamů a rozsáhlou operativně pátrací činností zjistili několik poznatků, na jejichž základě se jim podezřelého muže podařilo během několika dnů vypátrat a zadržet. Lustrací zadrženého zjistili, že se jedná o osmadvacetiletého muže, který byl za krádež nedávno odsouzen a v současné chvíli se tak nachází v podmíněném trestu. S ohledem na zjištěné skutečnosti tak po provedení dalších procesních úkonů z policejní služebny putoval rovnou do cely, přičemž poté soudce rozhodl o jeho vazebním stíhání. Detektivové u něj nalezli i odcizený prsten, a ten se tak mohl vrátit ke šťastnému prodejci.
Osmadvacetiletý muž je obviněný ze spáchání trestného činu krádeže, za což mu s ohledem na výši způsobené škody hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.
por. Richard Hrdina
27. července 2026