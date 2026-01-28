Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Odcizil dvě auta a vloupal se do chaty
Policistům se snažil ujíždět s odcizeným vozidlem po dálnici D1 směrem na Prahu, ale neujel.
Jihlavští kriminalisté z oddělení obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování o uplynulém víkendu zahájili trestní stíhání jednatřicetiletého muže a obvinili ho ze spáchání šesti trestných činů – neoprávněného přechovávání omamné nebo psychotropní látky nebo jedu pro vlastní potřebu, pokračujícího přečinu krádeže, porušování domovní svobody, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a ohrožení pod vlivem návykové látky.
Celý příběh začal pro jihlavské policisty v pátek 23. ledna kolem půl desáté dopoledne po oznámení na tísňovou linku 158. Z oznámení vyplývalo, že v Jihlavě v místní části v Pávově neznámý pachatel odcizil osobní vozidlo Škoda Fabia. Vzhledem ke skutečnosti, že v blízkém okolí prochází dálnice D1, existovalo důvodné podezření, že zloděj se bude s odcizeným vozidlem snažit zmizet v silném provozu právě na dálnici D1. Tuto informací, včetně popisu odcizeného osobního vozidla, předala dozorčí služba dálničního oddělení policejní hlídce z dálničního oddělení Velký Beranov. Hlídka prověřila úsek dálnice ve směru na Prahu, protože předpokládala, že by mohl řidič využít blízkého nájezdu na dálnici na 112. kilometru a pokračovat směrem na Prahu.
Policisté odcizené vozidlo skutečně zaregistrovali před sebou na 104. kilometru dálnice a na 88. kilometru se vozidlo snažili bezpečně zastavit. K zastavení vozidla zvolili policisté dálniční odpočívku v úseku 84. kilometru dálnice směrem na Prahu. Řidič zastavovaného vozidla ale náhle změnil směr jízdy, zařadil se zpět do pravého jízdního pruhu a pokračoval v jízdě ve směru jízdy na Prahu. Hlídka začala vozidlo pronásledovat. Policisté dávali opakované zákonné výzvy k zastavení vozidla, ale řidič těchto výzev nedbal a pokračoval v pravém pruhu dál ve směru na Prahu.
Policisté se proto rozhodli, že se pokusí pronásledované vozidlo bezkontaktně vytlačit na sjezd na exitu na 81. kilometru směr jízdy na Prahu. Ujíždějící vozidlo na tomto sjezdu zastavilo a policisté za použití donucovacích prostředků – hrozby namířenou střelnou zbraní a zákonných výzev, řidiče odcizeného vozidla vyzvali, aby vystoupil z auta. Řidič působil dezorientovaně a měl zmatený výraz a ani po opakovaných zákonných výzvách nevystupoval z vozidla, proto byly ze strany policisty použity donucovací prostředky – hmaty a chvaty, a poté se řidiče podařilo dostat ven z vozidla, ale stále kladl aktivní odpor.
Řidič policistům uvedl, že nemá u sebe žádné doklady, ale poskytl hlídce součinnost a sdělil své osobní údaje, které vedly k jeho ztotožnění. Jednalo se o jednatřicetiletého muže s trvalým pobytem v Praze. Když se policisté zeptali, kde vozidlo získal, uvedl, že auto našel i s klíčky a že ujížděl proto, že má platný zákaz řízení. Při prohlídce vozidla byla nalezena kovová fajfka, ke které muže uvedl, že mu slouží ke kouření hašiše. Našli také plastový kelímek s neznámou látkou, kterou sám muž označil za hašiš. Při zadržení na dálničním exitu na 81. kilometru ve směru jízdy na Prahu policisté u muže našli drogy. Muž neoprávněně přechovával pro vlastní potřebu omamnou a psychotropní látku – hašiš – ve větším rozsahu v množství téměř 189 gramů.
Policisté u muže provedli dechovou zkoušku s negativním výsledkem. Pozitivní výsledek měl provedený test na jiné omamné a psychotropní látky. Poté se měl podrobit lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu, což nakonec ve zdravotnickém zařízení odmítl. Muž byl zjevně pod drog, choval se podrážděně a s policisty nespolupracoval. V průběhu prvotního výslechu s ním byla velmi obtížná komunikace. K věci muž uvedl, že je silně pod vlivem drog a rozhodně se nebude k ničemu vyjadřovat. Poté byl umístěn do policejní cely Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.
Případem krádeže osobního vozidla se začali zabývat jihlavští kriminalisté, kteří získali v průběhu prověřování krádeže auta v Jihlavě poznatky o tom, že stejný pachatel je důvodně podezřelý z toho, že předešlý den měl odcizit v Praze osobní vozidlo Škoda Octavia, se kterým měl přijet na Jihlavsko, zde způsobil na parkovišti na okraji Jihlavy dopravní nehodu, při níž poškodil autobus a od nehody ujel. Policisté začali po tomto vozidle pátrat a byli úspěšní. Policisté z pohotovostního a eskortního oddělení vypátrali toto odcizené vozidlo v obci Zborná, kde s ním řidič zapadl. Vozidlo bylo ale opuštěné a ani v okolí nikoho nenašli.
Kriminalistům se mezitím podařilo zjistit, že tento muž už ve čtvrtek 22. ledna kolem půl druhé ráno v obci nedaleko Prahy po překonání oplocení a překonání vstupních dveří do garáže vnikl dovnitř garáže a odcizil horské kolo, čtyři rybářské navijáky, různé nářadí, sportovní tašku a různý alkohol. Majiteli věcí krádeží vznikla škoda téměř 126 000 korun.
„Ve stejné lokalitě a ve stejné době z nezajištěného pozemku rodinného domu odcizil neuzamčené motorové vozidlo tovární značky Škoda Octavia. Ve vozidle byly ponechány klíče v zapalování a toho pachatel využil. S vozidlem odjel do Jihlavy, kde kolem půl sedmé ráno tankoval na čerpací stanici na ulici Brněnská v Jihlavě. V této provozovně ale páchal trestnou činnost – z prostoru prodejny čerpací stanice odcizil čokolády, energetický nápoj, datový kabel a kávu. Zboží sebral z volně přístupných regálů a kávu si uvařil v kávovaru. Poté z prodejny bez zaplacení odešel, a i přes upozornění obsluhy. Na obsluhu během odchodu hodil kelímek,“ doplnil mjr. Mgr. Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru Jihlava.
Od čerpací stanice muž odjel směrem k obci Zborná u Jihlavy. Policistům se při výslechu přiznal, že nejdříve naboural autobus, z místa odjel do Zborné a v odcizeném vozidle přebýval. Protože měl hlad, byla mu zima a chtěl se zahřát, vybral si nedalekou chatu, do které se násilně vloupal. Dovnitř vnikl po rozbití skleněné výplně okna. Uvnitř chaty zkonzumoval různé potraviny, vypil alkohol, kouřil cigarety a hašiš a poté se vrátil zpět do vozidla. Na cestu si vzal ještě dvě lahve alkoholu a přikrývku. Majiteli chaty vznikla škoda ve výši 4 500 korun. S vozidlem vzhledem ke klimatickým podmínkám uvízl. Protože s vozidlem odcizeným v Praze nemohl z místa odjet, auto tam nechal a odešel ve snaze opatřit si další vozidlo k přesunu zpět do Prahy. A to se také stalo v pátek dopoledne kolem deváté hodiny, když odcizil z parkoviště v Pávově osobní vozidlo Škoda Fabia, se kterým skutečně odjel směrem na Prahu.
V sobotu jsme obviněného muže propustili ze zadržení a jeho trestní stíhání bude probíhat na svobodě. I přesto, že odešel z budovy Policie České republiky s obviněním, znovu pokračoval v páchání trestné činnosti. V sobotu 24. ledna před jednadvacátou hodinou večer v Jihlavě na ulici Holíkova v úmyslu něco ukrást neoprávněně vnikl na oplocený pozemek rodinného domu. Vešel na pozemek, který prohledával a hledal, co by odcizil. Na místě ho zadržela policejní hlídka. Vyšetřovatel proto rozšířil jeho trestní stíhání pro další skutek. Poté byl propuštěn na svobodu.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
28. leden 2026