Odcizil automobil a pak ho zapálil

Písek – Kriminalisté odhalili podezřelého z krádeže automobilu.

Písečtí policisté i kriminalisté vyjížděli dne 21. května nad ránem na cyklostezku podél řeky Otavy ve směru k Zátavskému mostu. Cyklista na linku 158 oznámil, že při cestě do zaměstnání na úzké lesní stezce nalezl ještě doutnající ohořelé vozidlo.

Policisté na místě naštěstí zjistili, že je vozidlo prázdné. Od začátku prošetřování vše nasvědčovalo tomu, že vůz někdo úmyslně zapálil. Případ si převzala výjezdová skupina píseckých kriminalistů. K ohořelému vraku vyjížděli také vyšetřovatelé Hasičského záchranného sboru i policejní psovod se služebním psem, který se specializuje na akceleranty hoření.

Během dalšího šetření vyšlo najevo, že automobil odcizil zatím nezjištěný pachatel v noci na Hradišti. Nešťastný majitel vozu, který si automobil hýčkal pro radost, zjistil nepříjemnou zprávu o krádeži až od vyšetřovatelů.

Kriminalisté na případu pracovali a pohotově odhalili konkrétního podezřelého muže, který měl vůz odcizit a pak zapálit. Dne 27. května vyšetřovatel sdělil podezření ze spáchání trestného činu muži (1987) a případ dál řeší ve zkráceném přípravném trestním řízení. Do dvou týdnů by se měl dostat před soud.

Automobil značky Jaguar měl odcizit v noci na Hradišti a odjel na benzinu, kde si za peníze, které našel v interiéru, koupil svačinu. Pak pokračoval do ulice U Vodárny, kde najel na cyklostezku a s vozidlem v lese zapadl. Šlo o recidivistu, který se snažil co nejvíce ztížit práci kriminalistů a zajištění stop, které by je k němu přivedly. Vůz tedy zapálil.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz

28. května 2025

