Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Odcizený pes cestoval přes celou republiku
Kuriózní případ únosu psa řešili tepličtí policisté.
Žena oznámila, že jí někdo z neuzamčeného vozidla zaparkovaného u prodejny v Teplicích odcizil tříletou fenku Yorkshirského teriéra. Na místě se policisté spojili s městskou policií, která z kamer zjistila, že neznámý muž vzal ze sedačky spolujezdce psa, nasedl do opodál stojícího auta a odjel. Registrační značka byla na záznamu čitelná, a tak začalo jeho stopování. Další průjezd byl zjištěn na dálnici D 1 směrem do Brna. Nakonec bylo vozidlo zastaveno dálniční policií až u Břeclavi. Kromě posádky se ve vozidle nacházel i pes. Pomocí čipu, byl ztotožněn s tím hledaným. Po pár hodinách tak došlo ke šťastnému shledání paničky a jejího mazlíčka. Okolnosti celého případu policisté nadále prověřují.
7. dubna 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí