Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Odcizenou elektrokoloběžku bez poškození jsme vrátili majiteli
Podezřelého muže hradečtí policisté během pár desítek minut zadrželi.
Na linku 158 jsme včera před sedmou hodinou ráno přijali oznámení o krádeži elektrokoloběžky zn. Segway. Tu její majitel zaparkoval do stojanu na jízdní kola před vstupem do jednoho z královéhradeckých obchodních center, uzamkl ji lankovým zámkem a odešel na nákup. Během pár minut se na místo vrátil, koloběžku ale nenašel.
Policisté se ihned vydali na místo, ale před tím, než se sešli s oznamovatelem, zamířili přímo do sídla tamní bezpečnostní agentury, která má prostory na starost. Jejich bezpečnostní pracovník jim přehrál kamerový záznam události, na kterém díky osobní a místní znalosti poznali podezřelého muže, po kterém začali ihned v okolí pátrat. Toho spatřili nedaleko jedoucího na jízdním kole.
Policistům nejdříve zapíral, že v obchodním centru vůbec nebyl, ale poté, když muži sdělili, že existuje kamerový záznam, na kterém je jeho protiprávní jednání zachycené, se přiznal a uvedl, kde koloběžku ponechal. Policisté koloběžku zajistili, muže zadrželi a převezli na služebnu k dalším úkonům.
Podezřelý není pro policisty nikým neznámým, v rejstříku trestů má již 13 záznamů nejen za majetkovou trestnou činnost.
Padesátiletému muži policisté ještě během dopoledne ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže, za což mu v případě pravomocného odsouzení hrozí další trest odnětí svobody, tentokrát až na 2 léta.
15. srpna 2025
por. Mgr. Andrea Muzikantová