Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Odcizení zpětného zrcátka z autobusu
Poznáte muže na fotografii?
Policisté se zabývají případem krádeže, ke které došlo koncem dubna na parkovací ploše v Sobotce. Dosud neznámý pachatel zde z odstaveného autobusu IVECO BUS CROSSWAY odcizil pravé vnější zpětné zrcátko.
K události mělo dojít dne 28. dubna 2026 krátce před 23. hodinou na volně přístupném parkovišti. Svým jednáním způsobil pachatel majiteli vozidla škodu předběžně vyčíslenou na přibližně 37 tisíc korun.
Policisté v souvislosti s prověřováním případu zajistili fotografii muže, který by mohl přispět k objasnění celé události.
Poznáváte muže na přiložené fotografii?
Tento muž by svými informacemi mohl přispět k objasnění skutku. Žádáme proto občany, kteří muže na zveřejněném snímku poznávají nebo mají jakékoli informace k jeho totožnosti či pohybu, aby se obrátili na policisty na lince 158 nebo přímo na služebnu obvodního oddělení Sobotka (974 533 731).
Za poskytnuté informace děkujeme.
por. Bc. Martina Jandová
10.7.2026