Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Odcizení reklamního panáka
Policisté z obvodního oddělení Plzeň–Skvrňany se zabývají případem krádeže reklamního poutače. Dosud neznámý pachatel odcizil koncem května z volně přístupného parkoviště před jednou z prodejen ve Vejprnické ulici v Plzni šestimetrového nafukovacího panáka s reklamním potiskem včetně kompresoru. Poškozené společnosti svým jednáním způsobil škodu převyšující 35 tisíc korun.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže. V rámci prověřování se obracejí na veřejnost se žádostí o spolupráci. Pokud máte jakékoli informace, které by mohly přispět k ustanovení pachatele nebo k vypátrání odcizeného reklamního poutače, kontaktujte prosím nejbližší policejní služebnu nebo zavolejte na tísňovou linku 158.
por. Michaela Raindlová
4. června 2026