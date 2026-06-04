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Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Odcizení reklamního panáka

Policisté z obvodního oddělení Plzeň–Skvrňany se zabývají případem krádeže reklamního poutače. Dosud neznámý pachatel odcizil koncem května z volně přístupného parkoviště před jednou z prodejen ve Vejprnické ulici v Plzni šestimetrového nafukovacího panáka s reklamním potiskem včetně kompresoru. Poškozené společnosti svým jednáním způsobil škodu převyšující 35 tisíc korun. 

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže. V rámci prověřování se obracejí na veřejnost se žádostí o spolupráci. Pokud máte jakékoli informace, které by mohly přispět k ustanovení pachatele nebo k vypátrání odcizeného reklamního poutače, kontaktujte prosím nejbližší policejní služebnu nebo zavolejte na tísňovou linku 158.

por. Michaela Raindlová
4. června 2026

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