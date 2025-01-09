Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Odcizené vozidlo si „užili“ sotva pár hodin
Pouhých několik hodin trvala jízda třicetiletého muže a jeho o dva roky mladší přítelkyně v odcizeném vozidle značky Škoda. Jejich noční dobrodružství skončilo policejní kontrolou a zahájením trestního stíhání.
Policejní komisař zahájil trestní stíhání 30letého muže a 28leté ženy, které obvinil ze spáchání přečinu neoprávněného užívání cizí věci spáchaného ve spolupachatelství. Podle dosud zjištěných skutečností se žena nejprve dosud nezjištěným způsobem zmocnila klíčů od motorového vozidla, které bylo zaparkované v ulici Arbesova v Plzni.
S touto informací se následně svěřila svému příteli a společně se poté k zaparkovanému vozidlu vrátili. Do auta si nezjištěným způsobem zjednali přístup, přičemž poškodili zámek u předních levých dveří a způsobili tak škodu ve výši přibližně 2 tisíce korun. Vozidlo nastartovali a odjeli s ním směrem k plzeňské městské části Malesice, přičemž vozidlo řídil obviněný muž.
Následně sundali ze střechy vozidla nákupní košík a poškodili střešní podélníky, na nichž byl košík upevněn. Tím způsobili další škodu ve výši zhruba 3 tisíce korun. Ve vozidle poté přespali.
Po probuzení pokračovala jejich jízda na parkoviště. A právě tam je zastavila a zkontrolovala hlídka policistů z obvodního oddělení Plzeň Bory. Policisté během kontroly zjistili, že vozidlo je vedeno v policejním pátrání. Automobil byl na místě zajištěn a po provedení nezbytných úkonů vrácen zpět jeho majiteli. V případě prokázání viny hrozí oběma obviněným až dva roky odnětí svobody.
por. Michaela Raindlová
