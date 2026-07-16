Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Odcizené vozidlo našli policisté do patnácti minut od vyhlášení pátrání
Podezřelé se podařilo do dvou dnů najít a zadržet.
Chomutovští policisté objasnili krádež vozidla, ke které došlo v noci z neděle na pondělí. Původně neznámí pachatelé využili toho, že majitelka auta po zaparkování před rodinným domem zřejmě vytratila svazek klíčů, na nichž byl právě i klíč od auta, které si odemkli a odjeli s ním.
Jakmile odcizení vozidla žena zjistila, oznámila událost na policii. Policisté provedli šetření na místě i v okolí a operační důstojník vyhlásil po vozidle pátrání. Do patnácti minut se podařilo vozidlo policistům najít na chomutovském sídlišti několik kilometrů od místa odcizení. Současně další policisté prováděli šetření za účelem zjištění, kdo má krádež na svědomí. Také oni byli úspěšní, podařilo se jim zjistit totožnost dvou podezřelých a oba muže ve věku 44 a 19 let vypátrat a zadržet. U jednoho z mužů přitom zajistili odcizený svazek klíčů včetně klíče od auta.
Policisté již vozidlo, které mělo po nalezení navíc poškozený přední nárazník, vrátili zpět majitelce. Oba muži si převzali sdělení podezření ze spáchání trestných činů neoprávněné užívání cizí věci a poškození cizí věci. Podle zákona jim hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
16. července 2026