Odcizené vozidlo bylo vypátráno

Podezřelý z krádeže vozidla Škoda Superb má již za sebou bohatou trestní minulost. 

Prachatickým kriminalistům se podařilo v pondělí vypátrat vozidlo Škoda Superb v Českých Budějovicích. To bylo odcizeno předminulý víkend v obci Vacov, část Vlkonice, čímž jeho majiteli vznikla škoda za více jak 800 000 korun. Prachatičtí kriminalisté zároveň již vyslechli také podezřelého z této krádeže, který se k činu doznal a označil místo v Českých Budějovicích, kde se vozidlo nachází.

Jmenovaný je rovněž trestně stíhán pro další závažnou majetkovou trestnou činnost. Po provedení nezbytných procesních úkonů bude vozidlo vráceno zpět jeho majiteli.

Prvotní tisková zpráva: 

https://policie.gov.cz/clanek/patrame-po-odcizenem-vozidle-skoda-superb.aspx

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
5. března 2026

Vypátrané vozidlo Škoda Superb

Vypátrané vozidlo Škoda Superb 

Vypátrané vozidlo Škoda Superb

Vypátrané vozidlo Škoda Superb 

