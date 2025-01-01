Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Odcizené věci si měl schovávat do křoví, jindy neměl mít problém odjet i se dvěma koly
Ostravští kriminalisté muže obvinili z několika trestných činů.
Od konce září policisté z Ostravy-Přívozu přijímali oznámení o vloupáních do objektů různého charakteru. Jednalo se například o areály firem, sběrný dvůr nebo společné prostory obytných domů. Pachatel využíval nepřítomnosti osob a jeho cíl byl vždy stejný. Zmocnit se co nejvíce věcí, které měly hodnotu a daly se zpeněžit. Způsob provedení byl téměř stejný. Buď za použití síly překonal překážku, nebo využil své mrštnosti a přeskočil i dvoumetrový plot. Ne vždy však svůj plán dokončil. V jednom případě policisté při ohledání místa činu našli v křoví ukryté odcizené věci, které pachatel zřejmě nepobral. V jiném případě si však měl poradit. Díky vyhodnoceným kamerám se ukázalo, že mnohdy na místo činu přijel na jízdním kole. Když byl jeho lupem další bicykl, na tomto odjel a „své“ kolo vzal s sebou.
Přívozští kriminalisté si případy převzali do své gesce a intenzivně se jimi zabývali. Shromažďovali informace, které následně vyhodnocovali. Netrvalo dlouho a díky osobní znalosti podezřelou osobu ztotožnili. Tím byl 27letý muž s již bohatou trestní minulostí.
V těchto dnech komisař 7. oddělení obecné kriminality Ostrava zahájil trestní stíhání muže, kterému prokázal dvanáct skutků se škodou více jak 150.000 korun. Obvinil ho z trestných činů krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody. V případě odsouzení muži hrozí až pětileté vězení. Obviněný s kriminalisty spolupracoval a ke svému jednání se doznal. Jak uvedl, měl odcizit například jízdní kola, alu kola, měděnou kabeláž, ale také mobilní telefon či nefunkční elektromotory z čerpadel. Odcizené věci měl obratem prodat náhodným lidem a získané peníze utratit pro svou potřebu. Také kriminalistům sdělil, že v několika případech si měl svůj lup nachystat do křoví z důvodu, že vše nepobral. Následující den se měl pro tento vrátit a následně jej prodat. U jednoho skutku však policisté objevili schované věci dříve, než si je stihl odnést.
Policisté proto v takovýchto případech majitelům objektů a domů doporučují, aby je řádně uzamkli a zabezpečili proti vloupání, ať již složitějšími zamykacími systémy, ochrannými mřížemi nebo například uzamykatelnými okenicemi. Současně pátráme po odcizených věcech, které jsou na fotografiích přiložených k tiskové zprávě. Také se obracíme na nové majitele jízdních kol z videozáznamu, aby i oni se kriminalistům přihlásili. Tyto věci pocházejí z majetkové trestné činnosti.
dne 27. listopadu 2025
por. Bc. Eva Michalíková