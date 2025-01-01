Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Odcizené věci si měl schovávat do křoví, jindy neměl mít problém odjet i se dvěma koly

Ostravští kriminalisté muže obvinili z několika trestných činů. 

Od konce září policisté z Ostravy-Přívozu přijímali oznámení o vloupáních do objektů různého charakteru. Jednalo se například o areály firem, sběrný dvůr nebo společné prostory obytných domů. Pachatel využíval nepřítomnosti osob a jeho cíl byl vždy stejný. Zmocnit se co nejvíce věcí, které měly hodnotu a daly se zpeněžit. Způsob provedení byl téměř stejný. Buď za použití síly překonal překážku, nebo využil své mrštnosti a přeskočil i dvoumetrový plot. Ne vždy však svůj plán dokončil. V jednom případě policisté při ohledání místa činu našli v křoví ukryté odcizené věci, které pachatel zřejmě nepobral. V jiném případě si však měl poradit. Díky vyhodnoceným kamerám se ukázalo, že mnohdy na místo činu přijel na jízdním kole. Když byl jeho lupem další bicykl, na tomto odjel a „své“ kolo vzal s sebou.

Přívozští kriminalisté si případy převzali do své gesce a intenzivně se jimi zabývali. Shromažďovali informace, které následně vyhodnocovali. Netrvalo dlouho a díky osobní znalosti podezřelou osobu ztotožnili. Tím byl 27letý muž s již bohatou trestní minulostí.

V těchto dnech komisař 7. oddělení obecné kriminality Ostrava zahájil trestní stíhání muže, kterému prokázal dvanáct skutků se škodou více jak 150.000 korun. Obvinil ho z trestných činů krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody. V případě odsouzení muži hrozí až pětileté vězení. Obviněný s kriminalisty spolupracoval a ke svému jednání se doznal. Jak uvedl, měl odcizit například jízdní kola, alu kola, měděnou kabeláž, ale také mobilní telefon či nefunkční elektromotory z čerpadel. Odcizené věci měl obratem prodat náhodným lidem a získané peníze utratit pro svou potřebu. Také kriminalistům sdělil, že v několika případech si měl svůj lup nachystat do křoví z důvodu, že vše nepobral. Následující den se měl pro tento vrátit a následně jej prodat. U jednoho skutku však policisté objevili schované věci dříve, než si je stihl odnést.

Policisté proto v takovýchto případech majitelům objektů a domů doporučují, aby je řádně uzamkli a zabezpečili proti vloupání, ať již složitějšími zamykacími systémy, ochrannými mřížemi nebo například uzamykatelnými okenicemi. Současně pátráme po odcizených věcech, které jsou na fotografiích přiložených k tiskové zprávě. Také se obracíme na nové majitele jízdních kol z videozáznamu, aby i oni se kriminalistům přihlásili. Tyto věci pocházejí z majetkové trestné činnosti.

dne 27. listopadu 2025
por. Bc. Eva Michalíková

Odkazy do noveho okna

Pátrání po odcizených věcech

Pátrání po odcizených věcech 

Detailní náhled

Pátrání po odcizených věcech

Pátrání po odcizených věcech 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 