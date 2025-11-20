Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Odcizené kolo chtěl zpeněžit
Vlakem se s ním vydal z Kostelce nad Orlicí do sousedního krajského města.
Kostelečtí policisté v minulých dnech sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání trestného činu krádeže 19letému mladíkovi. Tomu se ve čtvrtek 13. listopadu vpodvečer „zalíbilo“ cizí jízdní kolo zn. Kellys Spider, které bylo společně s ostatními jízdními koly umístěné ve stojanu u fotbalového stadionu v Kostelci nad Orlicí. Zjistil, že kolo není uzamčené, nasedl na něj a odjel s ním směrem do centra města. Později se přemístil k železniční stanici a společně s kolem vlakem cestoval až do Pardubic, kde se měl celou noc na kole pohybovat a chtěl ho tam i zpeněžit. K tomu ale podle jeho tvrzení nedošlo a odcizené kolo měl v pátečních ranních hodinách odstavit do stojanu v blízkosti hlavního pardubického nádraží.
Podezřelého mladíka se podařilo odhalit především díky všímavosti a osobní znalosti paní průvodčí, která si všimla mladíka s výrazným červeným kolem, o němž věděla, komu patří. Policistům se mladík ke krádeži jízdního kola přiznal a svého jednání litoval. Škoda na odcizeném jízdním kole byla vyčíslena na téměř 12 tisíc korun.
Podezřelému mladíkovi hrozí v případě pravomocného odsouzení za trestný čin krádeže trest odnětí svobody až na 2 léta.
Nedávejte zlodějům šanci a nezapomínejte, že příležitost dělá zloděje. Své věci si vždy pečlivě zabezpečte. Jízdní kola, koloběžky či jiné cennosti nikdy nenechávejte bez dozoru a bez uzamknutí, ani na místech, která se zdají být bezpečná. Používejte kvalitní zámky, ideálně kombinaci více typů zabezpečení, a vybírejte stojany na frekventovaných a osvětlených místech. Pamatujte, že pár vteřin nepozornosti může znamenat velkou ztrátu.
por. Mgr. Andrea Muzikantová