Odcizené kabely byly v kufru
Podezřelí byli zadrženi a skončili na služebně v celách.
Včera v odpoledních hodinách vyjely policejní hlídky na základě oznámení od pracovníka Správy železnic do katastru obce Jezernice, kde mělo dojít na železničním koridoru k poškození zabezpečovacích kabelů. Na místě se nacházeli tři muži, kteří jakmile uviděli policejní hlídku, sedli do auta a snažili se prostor opustit. Na výzvu k zastavení řidič zastavil. Při prohlídce vozidla bylo v zavazadlovém prostoru nalezeno přibližně 50 m kabelu. Všichni tři byli zadrženi a převezeni na služebnu, kde byli umístěni do policejních cel. Dnešního dne jsou s nimi prováděny procesní úkony. Šetřením na místě se zjistilo, že zabezpečovací kabely byly přeřezány a přeseknuty a tím došlo k přerušení napájení návěstidel a to způsobilo prudké brždění vlaku, který se pohyboval po trati. Vlivem jejich jednání ztratil dispečer přehled o tom, kde se nachází vlak a současně ztratil informaci o stavu výhybek. Hmotná škoda nebyla doposud vyčíslena, ale bude se pohybovat v řádech statisíců. V souvislosti s uvedenými skutečnostmi byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze dvou trestných činů a to krádež a poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti. Dle trestního zákoníku hrozí za uvedené skutky až pětiletý trest odnětí svobody.
por. Mgr. Miluše Zajícová
3. listopadu 2025