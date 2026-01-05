Policie České republiky  

Odcizená Toyota z Kryblice vypátrána v Polsku

Cizinec byl na základě evropského zatýkacího rozkazu zadržen. 

Trutnovští kriminalisté ve spolupráci s polskými kolegy zadrželi koncem listopadu 2025 v Polsku 32letého muže podezřelého z krádeže vozidla Toyota, které bylo odcizeno v trutnovské části Kryblice. Hodnota vozu se blíží jednomu milionu korun.

V pátek 21. listopadu 2025 po 3. hodině ranní přijali policisté oznámení od majitele o krádeži jeho vozidla. Díky rychlé součinnosti s poškozeným se podařilo polským policistům automobil i jeho řidiče ještě tentýž den vypátrat.

Muž byl následně zadržen na základě evropského zatýkacího rozkazu. V současné době se čeká na rozhodnutí polských orgánů, zda bude vydán k trestnímu stíhání do České republiky. Odcizené vozidlo bylo zajištěno a i nadále se nachází na území Polska a majitel čeká na jeho navrácení.

Lustrací zadrženého policisté zjistili, že mu byl již v září 2025 uložen soudem trest vyhoštění z území České republiky na dobu pěti let.

V případě vydání do ČR a následného prokázání viny hrozí muži za přečin krádeže a za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání trest odnětí svobody v délce od dvou do osmi let.

por. Pižlová Šárka, DiS.
5.1.2026, 10:40

