Odcizená koloběžka se mu zasekla v okně
Policisté v Plzni opět potvrdili svou profesionalitu a důslednost. Díky jejich pečlivé práci se podařilo objasnit sérii majetkové trestné činnosti, za kterou stojí teprve devatenáctiletá žena a dvaadvacetiletý muž. Policejní komisař oba obvinil z pokračujících přečinů krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci.
Dvojice se v uplynulé době zaměřovala na zaparkovaná vozidla, bytové domy i rodinné domy napříč Plzní. V některých případech postupovali společně, jindy jednal muž samostatně. Jejich cílem byly především věci, které bylo možné rychle odnést a zpeněžit (nářadí, elektrokoloběžky, elektronika či sportovní vybavení).
Jedním z typických scénářů bylo vloupání do zaparkovaných vozidel. Muž například rozbil okénko u vozu značky Škoda Octavia, odkud odcizil aku vrtačku a kotoučovou pilu. Podobně postupoval i u dalšího vozidla, přičemž žena mu asistovala hlídáním okolí. Zde si nakonec odnesli i elektrokoloběžku v hodnotě několika tisíc korun. Paradoxem zůstává, že v některých případech způsobili výrazně vyšší škodu samotným poškozením než odcizením věcí.
Kriminalisté zadokumentovali také vloupání do sklepních prostor a koláren. V jednom případě se muž pokusil odcizit elektrokoloběžku oknem. Ta se mu však v okně zaklínila, a tak ji musel na místě zanechat. Jindy dvojice společně překonávala zabezpečení sklepů, kdy muž násilím překonával zámky a žena mu svítila a zároveň kontrolovala okolí.
Jejich činnost se nevyhýbala ani rodinným domům. Z jednoho z nich si odnesli věci v hodnotě desítek tisíc korun, včetně elektroniky či osobních předmětů v podobě ručně pletených košíčků. Celková škoda, kterou svým jednáním způsobili, přesáhla 130 tisíc korun.
Díky operativní činnosti a důsledné práci policistů se podařilo celou sérii skutků objasnit a dvojici postavit před spravedlnost.
por. Michaela Raindlová
23. dubna 2026