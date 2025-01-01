Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Odčerpala přes půl milionu
Kroměřížští kriminalisté oddělení hospodářské kriminality v minulých dnech zahájili trestní stíhání vůči bývalé ředitelce příspěvkové organizace města ze zpronevěry.
Bývalá ředitelka, jako statutární zástupkyně příspěvkové organizace města, dle provedené veřejnosprávní kontroly hospodařením s veřejnými prostředky, v průběhu let 2022 a 2023 v rámci správy majetku jí řízené organizace, neoprávněně použila finanční prostředky státního rozpočtu a rozpočtu zřizovatele. Neoprávněně získané finanční prostředky následně použila pro sebe a pro osoby v příbuzenském, či blízkém vztahu k ní, které byly rovněž zaměstnány u jí řízené příspěvkové organizace. Za dobu výkonu funkce ředitelky organizace tak postupně odčerpala z prostředků organizace téměř šest set padesát tisíc korun.
Nyní obviněné šestašedesátileté ženě hrozí za trestný čin zpronevěra až pětileté vězení, nebo peněžitý trest.
26. září 2025, por. Radomír Šiška, DiS.