Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Odčerpala přes půl milionu

Kroměřížští kriminalisté oddělení hospodářské kriminality v minulých dnech zahájili trestní stíhání vůči bývalé ředitelce příspěvkové organizace města ze zpronevěry. 

Bývalá ředitelka, jako statutární zástupkyně příspěvkové organizace města, dle provedené veřejnosprávní kontroly hospodařením s veřejnými prostředky, v průběhu let 2022 a 2023 v rámci správy majetku jí řízené organizace, neoprávněně použila finanční prostředky státního rozpočtu a rozpočtu zřizovatele. Neoprávněně získané finanční prostředky následně použila pro sebe a pro osoby v příbuzenském, či blízkém vztahu k ní, které byly rovněž zaměstnány u jí řízené příspěvkové organizace. Za dobu výkonu funkce ředitelky organizace tak postupně odčerpala z prostředků organizace téměř šest set padesát tisíc korun.

Nyní obviněné šestašedesátileté ženě hrozí za trestný čin zpronevěra až pětileté vězení, nebo peněžitý trest.

26. září 2025, por. Radomír Šiška, DiS.

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 