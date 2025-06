Odborná vyjádření v trestním řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatelka poptávala následující informace:

„a) Žádáte o vypracování odborného vyjádření podle § 105 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, častěji fyzické nebo právnické osoby? Moje otázka míří na to, že podle odborné literatury je nejčastěji oslovován Kriminalistický ústav Policie ČR. Dokázali byste, prosím, procentuálně specifikovat oslovování fyzických vs. právnických osob pro odborná vyjádření?

b) Platí výše uvedené tvrzení, že je nejčastěji pro vypracování odborného vyjádření ze strany Vašeho orgánu oslovován Kriminalistický ústav Policie ČR?

c) Jaké jsou tři nejčastější obory, ve kterých žádáte o vypracování odborného vyjádření v trestním řízení?

d) Vedete evidenci, o kolik odborných vyjádření ročně žádá Váš orgán v trestním řízení? Pokud ano, je možné sdělit, kolik to je? Bylo by zároveň možné požadované vyčíslit do jednotlivých roků, např. v posledních pěti letech? Pokud neevidujete počty rozdělené podle úseků, je možné sdělit alespoň kompletní číslo?“

Policie České republiky konstatovala, že podání adresované Krajskému ředitelství policie Ústeckého kraje nebylo doručeno způsobem stanoveným v ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., a proto žádost v něm obsažená není podle ustanovení § 14 odst. 4 téhož zákona žádostí podle tohoto zákona. Povinný subjekt přesto vyřídil tuto žádost společně s ostatními obsahově shodnými žádostmi a ve lhůtě prodloužené podle § 14 odst. 6 písm. a) a c) zákona č. 106/1999 Sb. poskytl žadatelce následující informace.

Ad a) Policie České republiky nedisponuje statistickými údaji o počtu odborných vyjádření vyžádaných v trestním řízení od fyzických a od právnických osob, aniž by jí z nějakého právního předpisu vyplývala povinnost takovými statistickými údaji disponovat. Povinný subjekt nemá požadovanou informaci, a proto ji nemůže podatelce poskytnout. Povinný subjekt by musel požadovanou informaci teprve vytvořit na základě prověrky řádově tisíců odborných vyjádření vyžádaných v trestním řízení během kalendářního roku od osob mimo Policii České republiky. Takovou povinnost mu však zákon č. 106/1999 Sb. neukládá. Ustanovení § 2 odst. 4 tohoto právního předpisu praví, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Mimo režim zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt uvedl údaje založené na zkušenostech policejních orgánů činných v trestním řízení některých krajských ředitelství policie:

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje: 81% odborných vyjádření vyžádaných od osob mimo Policii České republiky je zpracováno znalcem, tj. fyzickou osobou, zbytek znaleckým ústavem, tj. právnickou osobou.

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje: 70% odborných vyjádření vyžádaných od osob mimo Policii České republiky je zpracováno znalcem, tj. fyzickou osobou, zbytek znaleckým ústavem, tj. právnickou osobou

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje: více než 90% odborných vyjádření vyžádaných od osob mimo Policii České republiky je zpracováno znalcem, tj. fyzickou osobou, odborná vyjádření zpracovaná znaleckým ústavem, tj. právnickou osobou, představují řádově jednotky procent.

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje: 99% odborných vyjádření vyžádaných od osob mimo Policii České republiky je zpracováno znalcem, tj. fyzickou osobou, zbytek znaleckým ústavem, tj. právnickou osobou.

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje: 87% odborných vyjádření vyžádaných od osob mimo Policii České republiky je zpracováno znalcem, tj. fyzickou osobou, zbytek znaleckým ústavem, tj. právnickou osobou.

Ad b) Uvedené tvrzení neodpovídá skutečnosti. Odborná vyjádření jsou nejčastěji vyžadována od odborů kriminalistické techniky a expertiz, které jsou organizačními články jednotlivých krajských ředitelství policie a mají postavení znaleckých ústavů.

Mimo režim zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt uvedl údaje založené na zkušenostech policejních orgánů činných v trestním řízení některých krajských ředitelství policie:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje: od roku 2020 do roku 2024 bylo vyžádáno celkem 1 053 odborných vyjádření a znaleckých posudků od Kriminalistického ústavu Policie České republiky a 32 957 odborných vyjádření a znaleckých posudků od odboru kriminalistické techniky a expertiz.

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje: odborná vyjádření vyžádaná od Kriminalistického ústavu Policie České republiky se pohybují v řádu jednotek procent.

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje: odborná vyjádření vyžádaná od Kriminalistického ústavu Policie České republiky se pohybují v řádu jednotek procent.

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje: odborná vyjádření vyžádaná od Kriminalistického ústavu Policie České republiky činí nejvýše 10% z celkového počtu vyžádaných odborných vyjádření.

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje: od roku 2020 do roku 2024 nebylo od Kriminalistického ústavu Policie České republiky vyžádáno žádné odborné vyjádření.

Ad c) Policie České republiky nedisponuje statistickými údaji o počtu odborných vyjádření vyžádaných v trestním řízení v členění podle oborů, respektive odvětví odborného zkoumání, aniž by jí z nějakého právního předpisu vyplývala povinnost takovými statistickými údaji disponovat. Povinný subjekt nemá požadovanou informaci, a proto ji nemůže podatelce poskytnout. Povinný subjekt by musel požadovanou informaci teprve vytvořit na základě prověrky řádově desítek tisíců odborných vyjádření vyžádaných v trestním řízení během kalendářního roku. Takovou povinnost mu však zákon č. 106/1999 Sb. neukládá. Ustanovení § 2 odst. 4 tohoto právního předpisu praví, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Mimo režim zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt uvedl údaje založené na zkušenostech policejních orgánů činných v trestním řízení některých krajských ředitelství policie:

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy: genetika, daktyloskopie, ekonomika.

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje: zdravotnictví, toxikologie, ekonomika.

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje: zdravotnictví, ekonomika, kriminalistika.

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje: odborná vyjádření vyžádaná od osob mimo Policii České republiky – ekonomika, silniční doprava, zemědělství, odborná vyjádření vyžádaná od odboru kriminalistické techniky a expertiz – genetika, chemie a fyzikální chemie, daktyloskopie.

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje: genetika, ekonomika, data a databáze.

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje: kriminalistika.

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje: genetika, daktyloskopie, výpočetní technika.

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje: genetika, zdravotnictví, mechanoskopie.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina: zdravotnictví, kriminalistika, ceny a odhady.

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje: zdravotnictví, doprava, ekonomika.

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje: ekonomika, kriminalistika, zdravotnictví.

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje: zdravotnictví, soudní lékařství, toxikologie.

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje: ekonomika, zdravotnictví, doprava.

Ad d) Policie České republiky nedisponuje statistickými údaji o počtu odborných vyjádření vyžádaných v trestním řízení v členění podle oborů, respektive odvětví odborného zkoumání, a podle toho, zda byla vyžádána od osob mimo Policii České republiky (znalci, znalecké ústavy) anebo od útvarů a organizačních článků Policie České republiky (Kriminalistický ústav, odbory kriminalistické techniky a expertiz), aniž by jí z nějakého právního předpisu vyplývala povinnost takovými statistickými údaji disponovat. Povinný subjekt nemá požadovanou informaci, a proto ji nemůže podatelce poskytnout. Povinný subjekt by musel požadovanou informaci teprve vytvořit na základě prověrky řádově desítek tisíců odborných vyjádření vyžádaných v trestním řízení během let 2020-2024. Takovou povinnost mu však zákon č. 106/1999 Sb. neukládá. Ustanovení § 2 odst. 4 tohoto právního předpisu praví, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Mimo režim zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt uvedl údaje založené na zkušenostech policejních orgánů činných v trestním řízení krajských ředitelství policie:

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy:

Rok Znalci, znalecké ústavy 2020 775 2021 791 2022 815 2023 789 2024 780

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje (bez rozlišení odborných vyjádření a znaleckých posudků):

Rok Znalci, znalecké ústavy Odbory kriminalistické techniky a expertiz, Kriminalistický ústav 2020 2 948 6 378 2021 2 771 8 018 2022 2 634 6 792 2023 2 431 6 924 2024 2 125 5 898

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje:

Rok Znalci, znalecké ústavy Odbory kriminalistické techniky a expertiz, Kriminalistický ústav Celkem 2020 1 712 1 391 3 103 2021 1 824 1 270 3 094 2022 1 676 1 357 3 033 2023 1 803 1 373 3 176 2024 1 762 1 224 2 986

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje (bez rozlišení odborných vyjádření a znaleckých posudků):

Rok Znalci, znalecké ústavy Odbory kriminalistické techniky a expertiz, Kriminalistický ústav 2020 4 609 5 313 2021 4 821 4 881 2022 4 253 5 085 2023 4 637 4 355 2024 4 120 4 511

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje:

Rok Celkem 2020 1 473 2021 1 131 2022 1 554 2023 1 439 2024 1 487

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (bez rozlišení odborných vyjádření a znaleckých posudků):

Rok Znalci, znalecké ústavy Odbory kriminalistické techniky a expertiz, Kriminalistický ústav 2020 1 093 3 894 2021 1 057 4 276 2022 1 050 4 470 2023 1 002 4 448 2024 1 032 4 471

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje:

Rok Celkem 2020 957 2021 1 057 2022 1 300 2023 1 299 2024 1 188

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Rok Celkem 2020 1 334 2021 1 214 2022 1 427 2023 1 469 2024 1 396

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje:

Rok Celkem 2020 1 805 2021 1 999 2022 2 176 2023 1 693 2024 1 820

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina:

Rok Znalci, znalecké ústavy Odbory kriminalistické techniky a expertiz, Kriminalistický ústav Celkem 2020 29 73 102 2021 17 102 119 2022 42 104 146 2023 18 129 147 2024 20 132 152

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje:

Rok Znalci, znalecké ústavy Odbory kriminalistické techniky a expertiz, Kriminalistický ústav 2020 506 2 997 2021 526 2 811 2022 700 3 094 2023 582 2 609 2024 636 2 776

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (bez rozlišení odborných vyjádření a znaleckých posudků):

Rok Celkem 2020 1 310 2021 1 184 2022 1 127 2023 977 2024 953

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje:

Rok Znalci, znalecké ústavy 2020 62 2021 94 2022 99 2023 91 2024 97

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje:

Rok Celkem 2020 2 259 2021 2 259 2022 2 439 2023 2 788 2024 2 503

PhDr. Jiří Vokuš, 24. června 2025

vytisknout e-mailem