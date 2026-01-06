Policie České republiky  

Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Odbor pro zbraně a bezpečnostní materiál má v kraji dvě kontaktní místa.

V úředních hodinách jsou přístupná všem, bez ohledu na místo trvalého pobytu. 


Od 1. ledna 2026 jsou v rámci Pardubického kraje dvě kontaktní místa:

            kontaktní místo Pardubice - Jana Zajíce 946, Pardubice - Dubina, 530 12
            kontaktní místo Svitavy - Purkyňova 1907/2, Svitavy, 56814.

Úřední hodiny:    pondělí: 08:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00
                            středa: 08:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00

6. ledna 2026
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje 

