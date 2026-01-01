Odbor nemovitého majetku
Adresa: Ředitelství majetkové správy, U nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3
Telefon: 974 835 706
E-mail: rms@pcr.cz
Odbor nemovitého majetku vykonává především níže uvedené činnosti:
- ve spolupráci s MV metodicky řídí a usměrňuje činnost na úseku nemovitého majetku v policii, koordinuje činnosti v rámci hospodaření s nemovitým majetkem v policii a posuzuje oprávněnost požadavků na realizaci stavebních investic,
- zpracovává stanoviska k nakládání s nemovitým majetkem v policii,
- vyhodnocuje podklady a zpracovává stanoviska k nemovitému majetku policie,
- spolupracuje při realizaci financování investičních akcí,
- provádí posuzování požadavků na užívání nemovitého majetku, stavební úpravy a novou výstavbu s cílem modernizovat, sjednotit a standardizovat nemovitý majetek,
- prověřuje soulad evidence katastru nemovitostí se skutečným stavem a podává návrhy,
- navrhuje změny v evidenci a správě nemovitého majetku vedeného v ekonomickém informačním systému (EKIS) SAP ERP, podílí se na věcném posuzování požadavků na pořízení nemovitého majetku a stavebních investic v policii,
- vykonává kontrolní a dozorovou činnost v oblasti požární ochrany, posuzuje projektovou dokumentaci stavby, zařízení nebo udržovacích prací podle stavebního zákona, schvaluje PBŘ staveb, zjišťuje příčiny vzniku požárů, ukládá opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontroluje plnění těchto opatření.