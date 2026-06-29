Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Odbor kriminalistické techniky a expertiz oslavil 43 let
Slavnostní setkání několika generací
V minulém týdnu proběhl v Ústí nad Labem, konkrétně v nádherných prostorách muzea, a to přímo v Císařském sálu, slavnostní akt, při příležitosti 43. výročí od vzniku odboru kriminalistické techniky a expertiz.
Zjistit přesné datum vzniku odboru kriminalistické techniky a expertiz se ukázalo jako nečekaně náročný úkol, který by obstál i jako samostatné badatelské či expertizní šetření. Díky nově odhaleným písemným materiálům se však podařilo tuto historickou otázku jednoznačně zodpovědět. Vznik se datuje ke dni 1. dubna 1983.
Historie tohoto pracoviště je však ještě hlubší. Odbor nevznikl izolovaně, ale navázal na činnost tehdejšího oddělení kriminalistické techniky. Kořeny odborné práce v Ústí nad Labem tak sahají až na přelom let 1961 a 1962, což dokládá dlouhodobou tradici a kontinuální rozvoj kriminalistických expertiz v regionu.
Přestože jsou historická data a výročí významná, skutečný význam dnešního dne spočívá v něčem jiném. Hlavní hodnotou je jedinečné setkání lidí, kteří byli a jsou s odborem spojeni. V prostorách Císařského sálu se sešli současní i bývalí pracovníci „okťáci“, jak se mezi sebou s nadsázkou označují, aby společně zavzpomínali a připomněli si svou profesní dráhu.
Organizátorům se podařilo shromáždit seznam 123 jmen osobností, které se na chodu odboru v průběhu let podílely. Většina z nich se tohoto výjimečného setkání osobně účastní, což podtrhuje význam a sílu profesních i lidských vazeb, které zde vznikaly.
Součástí slavnostního okamžiku bylo také přivítání významných osobností z řad bývalého vedení. Jako pátý vedoucí tohoto pracoviště měl major Ivo Dunovský, současný představitel odboru, tu čest přivítat své předchůdce, a to majora ve výslužbě Ladislava Pravce, který byl posledním náčelníkem oddělení a zároveň prvním náčelníkem odboru a majora ve výslužbě Vladimíra Procházku, bývalého vedoucího odboru.
Setkání tak nebylo jen připomínkou let minulých, ale především oslavou lidí, kteří svým odborným nasazením a prací formovali podobu kriminalistické techniky a expertiz v Ústí nad Labem.
29. června 2026
kpt. Mgr. Tomáš Frolík
oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje