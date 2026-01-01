Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Od vyhazování nábytku k mezinárodnímu pátrání
Pátrání po nezletilém uprchlíkovi zaměstnalo ústecké policisty na několik hodin.
To, co zpočátku vypadalo jako běžné oznámení o vyklízení bytu a dělání nepořádku, se během několika hodin proměnilo v případ s mezinárodním přesahem.
V úterý 9. června krátce před desátou hodinou dopoledne vyjížděli neštěmičtí policisté do ulice Jindřicha Plachty v Ústí nad Labem na oznámení o muži, který měl z okna panelového domu vyhazovat nábytek. Po příjezdu na místo hlídka skutečně nalezla mladíka, který uvedl, že vyklízí byt a nábytek vyhazoval z okna, aby jej nemusel snášet po schodech. Policisté se začali zabývat podezřením z přestupku proti veřejnému pořádku. Během kontroly však vyšlo najevo, že případ bude podstatně složitější. Při ověřování totožnosti totiž policisté zjistili, že mladík odpovídá osobě vedené v mezinárodním pátrání. Nezletilý však od začátku tvrdil, že se jedná o omyl, a vydával se za jinou osobu. Situaci ještě více zkomplikovalo vystupování ženy, která se označila za jeho matku a policistům potvrzovala jeho tvrzení. Neštěmičtí policisté proto začali ve spolupráci s dalšími útvary ověřovat skutečnou totožnost zajištěného mladíka. Díky důsledné práci a následné komunikaci se slovenskými kolegy se podařilo prokázat, že se skutečně jedná o nezletilého chlapce ze Slovenska, po kterém bylo vyhlášeno mezinárodní pátrání. Jak bylo následně zjištěno, chlapec utekl z důvodu, že mu byla soudem nařízena ústavní výchova. Slovenské orgány po něm vyhlásily pátrání, které bylo sdíleno prostřednictvím mezinárodních policejních systémů a dostupné policejním složkám napříč Evropou. Po potvrzení totožnosti byl nezletilý předán slovenským policistům na státní hranici. Celá akce si vyžádala několik hodin intenzivní práce, během níž bylo nutné ověřit řadu informací a úzce spolupracovat s kolegy ze Slovenska.
Ústí nad Labem 12. června 2026
por. mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje