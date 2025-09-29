Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Od vyděračů dostal slevu
Do pasti ho vlákala pohledná tmavovláska.
O víkendu oslovila přes aplikaci Messenger na sociální síti Facebook pohledná tmavovláska mladého muže z Libereckého kraje a začala s ním flirtovat. Během četování ho svedla k různým erotickým aktivitám, při kterých ho natáčela, o čemž neměl nejmenší tušení. Rozčarování přišlo ve chvíli, kdy zmizela z obrazovky a vystřídala ji smyčka videa, ve kterém se poznal.
Aby erotickou nahrávku nerozeslala jeho rodinným příslušníkům a dalším kontaktům na Facebooku, měl zaplatit 300 000 korun. Namítnul, že nedá dohromady ani 50 000, protože je nemajetný. Po velkém licitování mu tedy slevila na 15 000, ale i to bylo nad jeho možnosti. I když měl velký strach z hrozícího skandálu, nakonec jí žádné peníze neposlal a podal na ni trestní oznámení.
Případ jsme kvalifikovali jako přečin vydírání a po pachatelce či pachateli pátráme. Současně připomínáme, že nikdy nevíte, kdo je na druhé straně u obrazovky a jaké má úmysly. Proto si dobře rozmyslete, jakou digitální stopu po sobě zanecháte, a zda ze sebe dobrovolně nevytváříte potenciální oběť vydírání.
29. 9. 2025
por. Bc. Ivana Baláková