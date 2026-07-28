Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Od vloupání, přes krádež vozidla, až po maření úředního rozhodnutí
Od začátku dubna do konce června letošního roku karvinští kriminalisté objasnili celkem 14 skutků nejen majetkové trestné činnosti.
Na území města Karviná se několikrát do měsíce měl 32letý muž dopouštět protiprávního jednání, které zahrnovalo vloupání do sklepů, areálů firem či vozidel. Ze sklepních kójí měl krást nejčastěji jízdní kola, ale ani balkon pro něj nebyl překážkou. U vloupání do garáže změnil taktiku, jelikož měl udělat díru do střechy a skrz ni odnést velké množství elektroniky, jako například reproduktory, mikrofon a klávesy. Garáže a sklepy poté „vyměnil“ za automobily. V osobním vozidle, do kterého měl vniknout uviděl klíče, které byly od jiného automobilu a s tímto měl následně odjet neznámo kam. Druhý den po krádeži jel vozidlem do Havířova, nicméně byl zastaven policejní hlídkou. Muž tedy nejenže jel v kradeném vozidle, ale měl dokonce zákaz řízení všech motorových vozidel.
K majetkové trestné činnosti byly vyhodnocovány kriminalistické stopy a kamerové záznamy. Velkou roli také sehrála místní a osobní znalost policistů.
Komisař 1. oddělení obecné kriminality Karviná muže obvinil z přečinů krádeže, poškození cizí věci, porušování domovní svobody a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
Poškozením měl způsobit škodu přesahující 20 000 korun a krádeží nejméně 390 000 korun. Obviněný se ke všem činům doznal a uvedl, že odcizené věci si nechal pro svou potřebu nebo je prodal. V případě odsouzení mu hrozí pobyt za mřížemi až na pět let.
por. Bc. Nikol Bočková
oddělení tisku
28. července 2026