Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Od včerejších odpoledních hodin se zabýváme oznámeným případem souvisejícím s poraněním kojence v Domažlicích.
Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví.
Od včerejších odpoledních hodin se zabýváme oznámeným případem souvisejícím s poraněním kojence v Domažlicích. Podle zatím zjištěných informací měla matka děťátko uložit do dětského kočárku, který měla uschovaný ve společné kočárkárně bytového domu. Prozatím vše nasvědčuje tomu, že byl korpus kočárku znečištěný zatím přesně nezjištěnou chemickou látkou, která měla, ještě před uložením dítěte do kočárku prosáknout do korby. Velmi krátce na to, co maminka dítě do kočárku položila, zjistila, že v místě uložení není vše v pořádku, a proto kojence, který utrpěl popáleniny v oblasti temene hlavičky, vyndala a ošetřila. Následně si již miminko převzala do péče zdravotnická záchranná služba, která jej převezla do nemocničního zařízení.
Po oznámení přijeli na místo také naše hlídky, kriminalističtí technici a kriminalisté, a to včetně výjezdové skupiny krajských kriminalistů z odboru obecné kriminality. Ti se tímto případem zabývají a zahájili ve věci úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví.
V rámci včerejšího prověřování vyslechli kriminalisté několik osob, provedli ohledání místa činu, zajistili kriminalistické stopy, a to včetně kočárku, které budou nyní podrobeny analýzám.
V současné době se nadále provádí ve věci potřebné procesní úkony a zjišťují veškeré skutečnosti, přičemž kriminalisté pracují s několika verzemi, jak k celé události mohlo dojít.
Na závěr uvádíme, že do současné doby nebyl v souvislosti s tímto případem nikdo zadržen. S ohledem na zdárný průběh trestního řízení, a také s ohledem na to, že poškozeným je dítě, není možné nyní k případu uvést žádné jiné bližší informace.
mjr. Mgr. Pavla Burešová
9. července 2026