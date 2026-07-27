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Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Od soudu do vazby

Zadržen bezprostředně po činu! 

Minulý týden policisté v Náchodě zadrželi 34letého muže při útěku z místa činu v Bělovsi, přičemž mu trutnovští kriminalisté následně rozšířili trestní stíhání z dubna letošního roku a dalších 13 skutků týkajících se zejména majetkové trestné činnosti a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kterých se měl dopouštět na Trutnovsku a Náchodsku.

Obviněnému klademe za vinu, že opakovaně usedal za volant různých vozidel, i přesto, že mu byl vysloven zákaz řízení motorových vozidel až do března roku 2027. Také měl v Trutnově vstoupit na pozemek s úmyslem zde „krást“, avšak byl vyrušen kolemjdoucím. V Červeném Kostelci vnikl do společných prostor kočárkárny, ze které odcizil tři jízdní kola a další kolo měl odcizit z přístřešku na zahradě u domu. Osudnou se mu stala „akce“, když v úmyslu krást, vstoupil na oplocenou zahradu a následně do domu, ze kterého odcizil klíč od vozidla, nůž, hodinky, sadu hodinářského nářadí a další věci, které mu přišly pod ruku v hodnotě dosahující téměř 15 tisíc korun. Měl však „smůlu“ a krátce od oznámení byl dopaden.

Jedná se o muže, který byl již v minulosti několikrát ve vězení za obdobnou trestnou činnost, o muže, který je bez zaměstnání, uživatele pervitinu.

Policejní komisař zaslal v pátek 24. července 2026 státnímu zástupci návrh na jeho vzetí do vazby, což soudce akceptoval a muž je stíhaný vazebně.

V případě prokázání viny mu hrozí tři roky vězení.

por. Pižlová Šárka, DiS.
27.7.2026, 11:10

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