Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Od silniční kontroly odešla po svých
Kvůli dluhu provozovatele ve výši téměř 70 tisíc korun policisté odebrali registrační značky.
Včera odpoledne pardubičtí dopravní policisté kontrolovali řidičku ve vozidle zn. Škoda Superb. Lustrace u sedmatřicetileté ženy byla v pořádku. U vozidla tomu tak však nebylo. Policisté zjistili, že provozovatel vozidla má nedoplatky téměř sedmdesát tisíc korun. Řidička tak měla dvě možnosti. Buď dluh na místě zaplatí a bude moci v jízdě pokračovat nebo přijde o registrační značky z vozidla. Zvolila variantu B. Policisté na místě vystavili doklad o zadržení registračních značek. Ty budou vráceny po uhrazení druhu.
Policisté v Pardubickém kraji již více jak rok využívají svého oprávnění při kontrole motorového vozidla požadovat uhrazení nedoplatku za přestupek podle zákona o silničním provozu, zákona o pozemních komunikacích nebo zákona o silniční dopravě. Celkem v 1038 případech řidiči či provozovatelé částku nedoplatku uhradili a to v celkové výši přesahující 2 a půl milionu korun.
3. září 2025
por. Mgr. Dita Holečková