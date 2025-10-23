Od prvních dvouplošníků k moderním vrtulníkům
Letecká služba Policie ČR slaví 90 let své existence
Psal se rok 1935 a ve vzdušném prostoru nad státním územím Československé republiky se rozléhal zvuk motorů strojů, které měly nové poslání - chránit hranice, pátrat po zločincích a pomáhat lidem při neštěstích. Na letadlech četnických leteckých hlídek se objevilo výsostné označení ve tvaru sférického trojúhelníku a imatrikulačními červenými písmeny s bílým lemováním. Tento symbol provází Leteckou službu Policie ČR už 90 let i přesto, že se její flotila proměnila z letounů na vrtulníky. Díky své pestré historii si nese také označení „druhá nejstarší služba u Policie ČR“.
Bohatá historie si zaslouží alespoň krátké ohlédnutí za svým vývojem.
Četnické letecké hlídkyJeden z prvních letounů - Škoda D-1
Ve třicátých letech minulého století stupňovalo napětí související s hrozbou fašismu. Důležitým posláním leteckých hlídek v této době byla ochrana vzdušného prostoru našeho státu a spolupráce s pozemní bezpečnostní službou při pátrání po zločineckých osobách. Vedle těchto úkolů se četnické letecké hlídky věnovaly i záchranným pracím při živelních pohromách. Letecký park v té době tvořil zapůjčená vojenská stíhací letadla.
Poválečné změny
Policejní letka se následně mnohokrát transformovala, často se měnily její názvy a činnosti. Po ukončení druhé světové války v roce 1945 vznikl při Zemském velitelství SNB Letecký oddíl. Ten byl v roce 1950, jakožto protivzdušná obrana státu, předán armádě. Část leteckých hlídek však byla zachována pro bezpečnostní letku SNB, která po reorganizaci v roce 1953, jako letecký oddíl Ministerstva vnitra, vykonávala mimo jiné i přepravu vládních činitelů včetně prezidenta republiky. Tato činnost tvořila významnou část práce letky a zanikla v roce 1998 se zrušením Státního leteckého útvaru. Vládní letka přešla pod Armádu ČR.
První lékařská pomoc ve vzduchuLZS - Bell 412
Když v roce 1984 poprvé vzlétl vrtulník s lékařem na palubě, málokdo tušil, že právě tehdy začíná nová éra záchrany životů ze vzduchu. O tři roky později, 1. dubna 1987, vznikla v Československu oficiálně letecká záchranná služba a zahájení provozu sanitního vrtulníku s označením „Kryštof 1“ pro území hlavního města Prahy a Středočeského kraje.
Policejní letectvo
V roce 1991 už se pomalu malují rysy současné letecké služby. Zákonem byla zřízena Letecká služba Federálního policejního sboru, která pátrala po pohřešovaných osobách a pachatelích, pomáhala při řízení dopravy, prováděla dozor na státních hranicích, provozovala záchranářskou činnost v rámci Letecké záchranné služby, prováděla leteckou přepravu vládních osob vrtulníky a v případě potřeby i mimorezortní leteckou přepravu. V roce 1993 byla Letecká služba zahrnuta do struktury Policie ČR.
V roce 1998 byl zrušen Státní letecký útvar MV a Letecká služba Policie České republiky se stala jediným následníkem policejního letectva.
Od letounů k vrtulníkům
Proměnou však neprošel jen název, ale změnila se hlavně letecká technika. Od víceúčelových pozorovacích, stíhacích a kurýrních letadel až k současným moderním vrtulníkům.
První policejní vrtulník VR-3K letounům Bezpečnostního letectva se připojil první vrtulník v roce 1948. Tato raritní technika nesla název Focke Achgelis Fa 223 Drache, v Československu značený VR-3.1. Šlo o světové prvenství ve využití vrtulníku při plnění policejních úkolů. Tím byl odstartován přechod od používání víceúčelových klasických letadel k vrtulníkové technice při plnění policejních úkolů.
Poté, co první vrtulník v roce 1949 havaroval, se k vrtulníkové technice vrátil tehdejší Letecký oddíl Ministerstva vnitra. V první polovině šedesátých let oddíl zakoupil stroj Mi-1 s registrací OK-BYK. Takzvaná „jednička“ se záhy stala velmi vytíženou, jelikož byl stroj nasazován na všechny druhy policejních úkolů. Postupem let se u letky vystřídali stroje Mi – 2, Mi – 4, Mi – 8 a Bö – 105.
Počátek současné flotilyBell 412
Současná flotila vrtulníků začala létat v prvním roce existence letky pod názvem Letecká služba České republiky, tedy v roce 1993. Vrtulníky středně těžké kategorie Bell 412 byly dodány také s termovizní kamerou, pátracím světlem „Nightsun“, hlasitým reproduktorem, palubním jeřábem a podvěsem umožňující nést externí náklad. V době dodání tyto prvky patřily mezi špičkové technologie, které umožnily rozšířit pátrání po pohřešovaných a hledaných osobách.
Brýle pro noční vidění
Další prvek, který výrazně zvýšil akceschopnost letky, byly brýle pro noční vidění. Létání v noci však není snadnou disciplínou ani pro zkušené piloty. Brýle NVG (Night Vision Goggles) jsou neocenitelným pomocníkem, avšak přinášejí i svá rizika. Sice v nich vidíte to, co by normálně vidět nebylo, ale vyžadují vysokou dávku zkušenosti a důležitý výcvik. Velkým rizikem je, že pilot s NVG vidí velice dobře, avšak vzápětí, například při vstupu do oblačnosti, nevidí vůbec nic.
Spolupráce s Hasičským záchranným sborem a záchrany osobSpolupráce s HZS
Výkon amerických vrtulníků předurčoval jejich širší zapojení při záchranných akcích. Letecká služba tak v rámci záchrany osob z nepřístupného terénu začala spolupracovat s Hasičským záchranným sborem a Horskou službou. V roce 1995 byly zakoupeny první bambi vaky, které zásadně přispěly k úspěšným zásahům při požárech.
Technika byla efektivně využívána také při živelních katastrofách. Ohlédnout do minulosti se můžeme na povodně v roce 1997, rozsáhlé povodně v roce 2002 a nejnovější vzpomínky máme ještě na povodně na severu Moravy v roce 2024.
Vyřazení těžké kategorie z provozuMi-8
V roce 2003 s vyřazením posledního stroje Mi-8 přestala letka provozovat těžkou kategorii vrtulníků. Ta byla využívána mimo jiné k výcviku, podpoře policejních jednotek, zejména Útvaru rychlého nasazení. Náhradou se tak stal menší vrtulník Bell 412 s konfigurací bez pátracího vybavení.
Modernizace – zkrácení doletových časů a pořízení vrtulníků lehké kategorie
I když povodně z roku 1997 po finanční stránce zmrazily plány na modernizaci letového parku policejní letky, byly to právě zkušenosti z povodní, které zapříčinily přijetí důležitého vládního dokumentu. Ten počítal s otevřením regionálních středisek pro provoz záchranných vrtulníků. Důležitým faktorem bylo zkrácení doletových časů a zlepšení letecké podpory. Kontrakt na osm nových vrtulníků byl podepsán až v závěru srpna 2003 a první EC-135 byl do Prahy dopraven již v prosinci téhož roku. Pilotům tak nastala éra vrtulníků nové generace s pohodlnější a klidnější možnosti letu.
Nové vyhlídky pro leteckou službuSoučasná flotila LS
Čas pokročil a dnes, v roce 2025, už některé stroje začínají být zastaralé. Nejstarší vrtulník u Policie ČR slouží 32 let. Letecká služba Policie ČR se v brzké době dočká nové koncepce. Ta slibuje nejen rozšíření základen, a tudíž ještě lepší dostupnost letecké pomoci, ale také nové stroje v těžší kategorii než v té, kterou využívá letecká služba nyní. K základně v Praze a v Brně se přidá také zázemí pro vrtulníky v Ostravě. Nové stroje mají zajistit delší dolet, vyšší nosnost a rychlejší zásahovou připravenost v celé republice.
Významné události a činnosti Letecké služby Policie ČR
Letecká záchranná službaLZS - EC 135
První lékařská posádka začala létat v policejním vrtulníku 1. dubna 1987 pod označením „Kryštof 1“ pro území hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Následně letecká záchranka také působila také v Hradci Králové, v Brně a dočasně v Plzni. Dnes zůstává pod taktovkou policejních pilotů pouze na základně v Praze a působí, jako při svém začátku, pro Prahu a Středočeský kraj. V roce 1998 byly zahájeny také noční lety a pražská posádka se v té době stala jedinou, která pokrývala v nočních hodinách celou Českou republiku. Nasazení letecké záchranné služby dodnes nezačíná a nekončí lety za vážně zraněnými v terénu, ale letecká pomoc je vyžádána i v případě převozu orgánů. I tady jde o minuty a rychlá a bezpečná přeprava je doslova životně důležitá.- https://www.youtube.com/shorts/fjskWtd0FYU
Letový simulátor
Historicky nejbližším krokem, pro leteckou službu bylo pořízení letového simulátoru. Špičkový doplněk pilotům i palubním technikům umožňuje trénovat v bezpečí na zemi s pocitem, jako kdyby skutečně letěli. Revoluci při výcviku přinášejí realistické vibrace, zvuky, virtuální realita a simulace různých podmínek. Trénovat mohou noční lety i krizová přistání s podmínkami, které by ve vzduchu nemohli nasimulovat. - https://www.policie.cz/clanek/pocit-jako-kdyz-opravdu-letite.aspx
Zahraniční výpomoc při hašeníHašení v Bulharsku 2024
Policejní letka si vybudovala také zvučné jméno v zahraničí. Svým profesionálním přístupem pomáhala s hašením při nejedné zahraniční misi. Poslední nasazení se odehrávalo v Bulharsku - https://policie.gov.cz/clanek/letecka-sluzba-policie-cr-se-vraci-z-haseni-pozaru-v-bulharsku.aspx . Svou pomoc však směřovali v minulosti také v do Makedonie, Albánie či Slovenska.
Největší požár v České republice
Událost, kterou sledovala v létě roku 2022 snad celá Česká republika, byl požár v Českosaském Švýcarsku. Masivní letecká podpora trvala intenzivních 20 dní. Nejenže Letecká služba Policie ČR létala nad požářištěm a shazovala vodu z bambivaků připevněných pod vrtulníkem, ale také se ujala koordinace letového provozu. V oblacích nad požárem se totiž nestřídaly pouze posádky z české policejní letky, ale na pomoc přiletěli také kolegové z Polska a Slovenska se svými vrtulníky Black Hawk a kolegové z Itálie se svým hasicím letadlem. Proto byla potřeba letový provoz zkoordinovat. Jenom česká posádka shodila za 20 dní v Hřensku téměř 3000 bambivaků, tj. přibližně 3 mil. litrů vody a ve vzduchu strávili více než 500 hodin.Hřensko 2022
Záběry z leteckého hašení:
https://www.youtube.com/watch?v=udoqrZrzrLc
https://www.youtube.com/watch?v=rbw4MhoPhlE
https://www.youtube.com/watch?v=lj2dK5eiaL4
Pátrání po osobách
Další z významných činností letecké služby je podpora při pátrání po osobách. S příchodem moderní techniky na strojích EC 135 se pátrání po osobách se k úspěšnosti posunulo o další krok dopředu. Termovizní technika byla modernizovaná a díky ní piloti zaznamenávali úspěchy při pátrání. Zdárnou a dojemnou ukázkou je pátrání po malém chlapci, který sám ušel přibližně přes 3 kilometry. https://www.youtube.com/watch?v=biojW9XoqAk. Úspěšná spolupráce při pátrání proběhla například také při pátrání po seniorovi, kterého policisté vypátrali za pomoci vrtulníku. Senior byl vyčerpaný a zaklíněn pod jízdním kolem v bahnitém těžce přístupném lesním terénu - https://www.youtube.com/watch?v=vlWcr2dE1KI.
Záchrany z nedostupného terénu
Neméně významnou činností policejních pilotů je spolupráce s Hasičským záchranným sborem při záchranách osob z nepřístupného terénu. Ať už jde o turisty, kteří nedokážou odhadnout své síly, nebo například rogalistu, který vlivem nepříznivého větru uvízne na místě, ze kterého se sám dostat nedokáže, tak spolupráce hasičů a policie je skvěle sehraná – https://www.youtube.com/watch?v=9Xts9-rLIno. Koordinace celé posádky není samozřejmostí a je potřeba trénovat zásahy tak, aby byly při reálné situaci bezpečné - https://www.youtube.com/watch?v=lmo_nsUdaH4.
Živelní katastrofyPovodně 2002
Svou nepostradatelnou úlohu mají vrtulníky také při živelních katastrofách. V té době ještě společně sloužící stroje Mi-8, Bö-105 i Bell 412 nalétaly při záchraně osob při červencových záplavách v roce 1997 celkem 226 letových hodin. Při záchranných akcích v nevyzpytatelných meteorologických podmínkách piloti přepravili celkem 1664 osob, evakuovali dalších 1164. Přepravili 23 tun záchranného vybavení a provedli přes 100 monitorovacích letů.
Desítky nasazených letů si vyžádaly také rozsáhlé povodně v roce 2002. Policejní letka evakuovala přes sto osob. Při více než dvoutýdenním nasazení nalétali 180 letových hodin. Záběry policejního vrtulníku nad rozbouřenou vodou obletěly všechna média. Jedním ze symbolů tehdejší živelní katastrofy se stal i snímek vrtulníku Bell 412, který na loď unášenou proudem přivezl policejní pyrotechniky. V ohrožení byl důležitý most v Děčíně a vynucená likvidace byla v tu dobu zásadní pro jeho zachování.
Ještě v živé paměti mají policejní piloti loňské povodně na severu Moravy. Za osm dní plné nasazení nalétali téměř 65 letových hodin a zachráněni 103 osob, 8 psů a 3 kočky. Prováděli transporty osob i materiálu a také neméně důležitý monitoring.
Záběry z povodní 2024:
https://www.youtube.com/watch?v=l9Gz1_gcrMY
https://www.youtube.com/watch?v=wonqOXC88n4
https://youtube.com/shorts/Ws-7yGch4YU?feature=share
První policejní pilotka
Letecká služba rezonovala u veřejnosti také v roce 2022, kdy nastoupila do řad pilotů první žena. Uspět u náročného výběrového řízení na takovou pozici se od roku 1991 nepodařilo zatím žádné ženě. Dnes už však slouží u policejní letky dokonce pilotky dvě. https://policie.gov.cz/clanek/zena-ktera-je-prvni-sveho-druhu.aspxLS a speciální jednotky
Přeprava speciálních jednotek
V neposlední řadě je letecká služba nepostradatelná také při zásazích proti nebezpečným pachatelům. Rychlý přesun celé posádky je při určitých zásazích klíčový.
Při reálných situacích je těžké je zachytit, ale jak vypadá taková spolupráce můžete vidět v prezentačním videu: https://www.youtube.com/shorts/uFD9_Q2xUAc
Devadesát let letecké služby je nejen připomínkou bohaté historie, ale i závazkem do budoucna. Policisté a piloti, kteří dnes usedají do kokpitů vrtulníků, navazují na tradici svých předchůdců, kteří už v roce 1935 vzlétli s cílem chránit životy a bezpečí obyvatel.
Letecká služba Policie České republiky tak i po devíti desetiletích zůstává symbolem profesionality, odvahy a pomoci z nebe.
kpt. Irena Brodská
tisková mluvčí PP ČR
23. října 2025