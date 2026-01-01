Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Od cyklostezky u Radvance zmizely dvě betonové lavičky
Na místě vydržely jeden měsíc. Zloděje neodradila ani jejich hmotnost, dohromady vážily 352 kilogramů.
Nikdo by asi nečekal, že strohé betonové lavičky s minimalistickým designem vydrží u cyklostezky mezi Radvancem a Novým Borem jen jeden měsíc. Město je sem instalovalo 1. dubna letošního roku a 4. května už místo zelo prázdnotou. Zloděje neodradila ani skutečnost, že každá ze dvou zmizelých laviček váží 176 kilogramů.
Pokud jste v inkriminovaném období zaregistrovali jakoukoliv manipulaci s tímto městským majetkem, a nebo se lavičky uvedeného popisu objeví na zahradě vašeho souseda, dejte nám o tom vědět na linku 158. Městu Nový Bor vznikla krádeží škoda ve výši 14 400 korun. Odcizené lavičky si můžete prohlédnout na fotografii pod článkem.
11. 5. 2026
por. Bc. Ivana Baláková