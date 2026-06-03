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Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Ocenění v anketě Statečné psí srdce míří i do Ústeckého kraje

Získal ho in memoriam knírač Gandall Venduno. 

V letošním ročníku ankety „Statečné psí srdce“ byl oceněn i policejní pes z Ústeckého krajského ředitelství. Bohužel smrtelné nemoci se nevyhýbají ani čtyřnohým parťákům, a tak cenu „Spící srdce“ in memoriam převzala z rukou herce Ondřeje Vetchého psovodka Jana Nováčková bez psího doprovodu. Velký knírač Gandall Venduno totiž podlehl v loňském roce rakovině.  Během své služby u Policie ČR se podílel na řadě pátracích akcí v náročném terénu a opakovaně pomohl při hledání pohřešovaných osob. Patřil mezi spolehlivé vyhledávací psy, kteří zasahují v situacích, kde rozhodují minuty. K ocenění pogratuloval policistce i krajský policejní ředitel plk. Zbyněk Dvořák. Vzpomínku na Gandyho úspěchy a pomyslný věnec buřtů tak posíláme do psího nebe..

3. června 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí

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