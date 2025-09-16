Policie České republiky  

Ocenění policistů a policistek z okresu Prachatice

Slavnostní ceremoniál proběhl v historickém sále zámku Kratochvíle. 

V pondělí dne 15. září 2025 v 18:00 hodin se na zámku Kratochvíle uskutečnilo slavnostní předávání ocenění Policie České republiky policistkám a policistům Územního odboru policie Prachatice a dalším oceněným.

Za Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje se ceremoniálu zúčastnil náměstek ředitele jihočeské policie pro „Službu kriminální policie a vyšetřování“ plk. Stanislav Popel a ředitelka kanceláře ředitele krajského ředitelství plk. Ivana Zelenáková, dále za vedení prachatické policie se zúčastnil ředitel Územního odboru policie Prachatice plk. Pavel Bártík.

Pan náměstek plk. Stanislav Popel oceňovaným poděkoval za dlouholetou, obětavou, příkladnou a iniciativní práci, kterou výrazně přispěli k prosazování dobrého jména Policie České republiky a zasloužili se tak o bezpečnost v Jihočeském kraji a zároveň jim popřál mnoho dalších úspěchů v policejní činnosti i osobním životě. Ředitel plk. Pavel Bártík nominovaným policistkám a policistům rovněž poděkoval za kvalitně odváděnou práci a neopomněl ani na rodinné příslušníky, bez jejichž podpory by se náročná policejní služba jen těžko vykonávala.

Oceněnými nebyli ale jenom policisté.

Od náměstka ředitele jihočeské policie si převzali „Čestnou medaili“  Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje starostka města Volary Mgr. Martina Pospíšilová a dále prachatický okresní státní zástupce JUDr. Miloš Herna.

Během slavnostního ceremoniálu převzalo svá ocenění celkem 20 policistek a policistů Územního odboru policie Prachatice. 

Předána jim byla tato ocenění:

Medaile policejního prezidenta "Za věrnost  III. stupně - nprap. Radek Suda, prap. Jakub Zámečník, por. Tomáš Tříska

Medaile policejního prezidenta „Za věrnost II. stupně – npor. Miroslav Truhlář, nprap. Dagmar Vinciková, nprap. Martin Václavík, prap. Petr Vondrášek

Medaile policejního prezidenta „Za věrnost I. stupně" – nprap. Václav Korous, nprap. Miroslav Vrhel

 „Čestná medaile“ policejního prezidenta – mjr. Vladimír Přikryl, nprap. Jaromír Liška, nprap. Ondřej Patka

medaile Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje „Za zásluhy o bezpečnost“ - npor. Jan Mirvald, por. Petr Kovář

medaile „Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje II. stupně“ – npor. Zdeněk Pastyřík, nprap. Pavel Šlemar, npor. Jakub Štípl, nprap. Kateřina Matulková

medaile „Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje I. stupně“ - nprap. Michal Folvarský, mjr. Miloš Mikeš

Význam a slavnostní charakter celé akce podtrhla přítomnost jednotky Čestné stráže policie, která důstojně napochodovala do sálu s praporem Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje. O zpříjemnění večera se postarali klavíristé ze Základní umělecké školy Vodňany, Vítek Vávra a Ondřej Topka, jejichž vystoupení bylo odměněno bouřlivým potleskem.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
16. září 2025

