Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Ocenění Gentleman silnic

MS kraj: Ve středu 14. května 2025 proběhlo na půdě Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje ocenění dvou nových Gentlemanů silnic. Jedná se o společný projekt Generali České pojišťovny a Policie ČR, který vznikl již v roce 2004 s cílem motivovat účastníky silničního provozu k tomu, aby si pomáhali a nebyli k sobě lhostejní. Pánové Břetislav Vala a Jiří Magdoň převzali ocenění z rukou ředitele projektu Mgr. Jana Marka a ředitele krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje brig. gen. Mgr. Tomáše Kužela.

Letos v březnu, konkrétně v pátek 14. března, za obcí Hukvaldy ve směru na Kozlovice v okrese Frýdek-Místek došlo k vážné dopravní nehodě. Osmnáctiletý řidič dostal na klikaté a mokré silnici s vozidlem smyk, sjel z prudkého svahu do vodního toku řeky Ondřejnice, kde se ještě převrátil s vozem přes střechu na bok. Zatímco se mladík dokázal z auta dostat sám, ve voze zůstala zaklíněná o rok starší dívka, která s ním cestovala. Kritické situace si naštěstí všimli naši ocenění zachránci a společně dívku vyprostili. Při poskytování pomoci přijeli na místo první složky IZS a zdravotníci si následně oba zraněné z nehody převzali do péče. Mladík byl převezen do nemocnice ve Frýdku-Místku a dívka letecky transportována do Fakultní nemocnice.

14. května 2025

