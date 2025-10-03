Policie České republiky  

Ocenění expertů Kriminalistického ústavu za misi na Ukrajině

Experti Kriminalistického ústavu převzali pamětní medaili za účast na misi Trident Justice, kterou v loňském roce organizoval Mezinárodní trestní soud v nizozemském Haagu. 

Zkušení specialisté na balistiku a na dokumentaci místa činu působili na Ukrajině v rámci forenzních mezinárodních týmů. Mise byla úspěšná a sehrála významnou roli při shromažďování důkazů o válečných zločinech. Ministr obrany Nizozemska se proto rozhodl ocenit její účastníky pamětní medailí.

Slavnostní ceremoniál proběhl 24. září 2025 v prostorách vojenské historické pevnosti Fort Altena, která je součástí Nové holandské vodní linie zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. Kromě oceněných a delegací z participujících zemí se akce zúčastnili i zástupci trestního tribunálu a další významní hosté. Medaili osobně předal generál Onno Eichelsheim, náčelník obrany nizozemských ozbrojených sil.  

Experty do Haagu doprovodil náměstek ředitele Kriminalistického ústavu plk. Mgr. Ondřej Mandík. Podle jeho slov je ocenění výrazem uznání za kvalitní a zodpovědně odvedenou práci.

pplk. Mgr. Petra Srnková
Kriminalistický ústav Policie ČR
3. října 2025

