Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Obžaloba na autaře
Kriminalisté zadrželi muže, který svou obživu založil na vloupání do vozidel a následném prodeji odcizených věcí. Stíhán je pro několik trestných činů.
Jedenatřicetiletý muž páchal trestnou činnost od června minulého roku do května toho letošního, a to na Smíchově, Vinohradech, Novém Městě i v Aši, než ho kriminalisté druhého policejního obvodu zadrželi v místě bydliště. Muž se specializoval především na vloupání do vozidel, ze kterých odcizil vše, co mu přišlo pod ruku. V jednom případě způsobil škodu přesahující pětasedmdesát tisíc korun, když z vozidla odcizil fotografické potřeby. V dalším případě odcizil několik platebních karet, ty rozdal kamarádům, kteří je následně použili k vybrání hotovosti nebo placení svých nákupů. Je zadokumentováno celkem čtyřiatřicet plateb těmito kartami, i tyto osoby kriminalisté ztotožnili a zahájili s nimi trestní stíhání. Odcizené věci z vozidel v podobě v podobě parfémů, brýlí a dalších osobních věcí pak muž prodával dalším osobám. Je zadokumentováno celkem patnáct případů, z toho třináct vloupání do vozidel se škodou dosahující tři sta tisíc korun.
Kriminalisté v průběhu měsíců postupně vyhodnocovali získané informace, až se jim podařilo muže ztotožnit a následně v červnu v bytě na Smíchově zadržet.
Muž je trestně stíhán pro krádež, legalizaci výnosů z trestné činnosti a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a v uplynulých dnech byl dán podnět státnímu zástupci na obžalobu. Stíhán je vazebně a v případě odsouzení mu hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi. Určitě mu nepomůže ani fakt, že v poslední třech letech již byl za obdobnou trestnou činnost soudně trestán.
por. Mgr. Jan Rybanský
29. říjen 2025