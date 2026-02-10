Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Obvinil svého zaměstnavatele
Teď sám čelí stíhání.
O tom, že lhaní a vymýšlení nepřinese nikdy nic dobrého, se přesvědčil 31 letý muž z Lounska. Od policejního vyšetřovatele si převzal usnesení o zahájení stíhání ze spáchání přečinu křivého obvinění. Mostečtí kriminalisté muže v minulosti vyslýchali v jiné, starší a již ukončené kauze dotačního podvodu, kdy měly být neoprávněně čerpány peníze z evropských fondů. V dobu měl asi zaslepený úsudek a nedomyslel následky svého jednání. Jinou osobu, konkrétně svého zaměstnavatele obvinil ze spáchání trestného činu. Výpověď muže, jak se později ukázalo, byla lživá. Před policejním orgánem úmyslně vypovídal tak, aby jinému přivodil trestní stíhání. K tomuto na základě jeho výpovědi opravdu došlo. V průběhu vyšetřování ovšem vyšlo najevo, že jeho podané vysvětlení bylo zkreslené a nepravdivé. Prý se chtěl pomstít. Později se sice ke všemu přiznal, teď ale trestnímu stíhání čelí on sám. Za jeho vymyšlenou pohádku může v případě uznání viny odejít od soudu až s tříletým trestem odnětí svobody.
por. Václav Krieger
oddělení tisku a prevence
10. února 2026