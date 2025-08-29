Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina
Obviněný muž skončil za mřížemi
Muž napadl a zranil ženu, která se mu snažila zabránit v krádeži.
Zdánlivě banální trestná činnosti dovedla až za mříže devatenáctiletého muže. V Jihlavě se zaměřoval na krádeže v obchodech, když byl ale přistižen, choval se agresivně. Při krádežích mu pomáhala mladistvá dívka, v jednom případě oba společně fyzicky napadli pracovnici ostrahy, která utrpěla zranění vyžadující lékařské ošetření. I přes svůj nízký věk byl muž již opakovaně odsouzen a má za sebou i nepodmíněný trest odnětí svobody za násilnou trestnou činnost. Nyní čelí obvinění ze spáchání tří trestných činů.
Poslední krádeže, ze které je aktuálně obviněn, se muž dopustil v polovině srpna. Společně se sedmnáctiletou dívkou odcizili v prodejně na ulici Rantířovská prací prostředky za více než tři a půl tisíce korun. Zboží schovali do tašek a utekli. Po přijetí oznámení provedli policisté šetření a zjistili, že za krádeží svojí dvojice, která jim už byla dobře známá z předchozí doby. Státní zástupce vydal na muže souhlas se zadržením, dopadnout se ho podařilo na začátku tohoto týdne. Strážníci městské policie podezřelého muže zadrželi ve večerních hodinách v jihlavském obchodním centru, čemuž se snažil aktivně bránit. Zadržený muž směřoval s pouty na rukou do policejní cely.
„Devatenáctiletý muž je obviněn ze spáchání pokračujícího přečinu krádeže, částečně spáchaného ve spolupachatelství, dále zločinu vydírání spáchaného na svědkovi a přečinu výtržnictví,“ řekl mjr. Mgr. Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality.
V minulosti byl obviněný muž soudně trestán za různorodou trestnou činnost a má za sebou i pobyt ve vězení. Naposledy byl za krádeže odsouzen letos v květnu a aktuálně je proti němu vedeno trestní řízení ještě v souvislosti s jinou násilnou trestnou činností.
Muž je obviněn z toho, že ve čtyřech případech odcizil zboží v různých jihlavských obchodních domech. Ve všech případech měl s sebou ještě komplice. Většinou s ním na krádeži spolupracovala mladistvá dívka, v jednom případě se jednalo o jiného mladíka. Způsobovali škody v řádech tisíců korun. Když je někdo při krádeži viděl a chtěl zasáhnout, se zbožím utekli. Odnášeli si z obchodů hlavně prací prostředky a kávu, které následně prodávali. Peníze používali pro svoji potřebu, včetně nákupu drog. Celková škoda přesáhla patnáct tisíc korun. K nejzávažnějšímu případu došlo, když si v jednom obchodním domě připravili do tašky k odcizení zboží, přičemž sortiment odpovídal rodinnému nákupu. Odložili ji v prostoru u vstupu a tašku chtěli odnést při odchodu, při krádeži byli ale přistiženi. Pracovnice ostrahy se je snažila zastavit, dívka ji ale opakovaně udeřila pěstmi do oblasti hlavy, muž ji silně chytil a kousnul do ruky. Následně oba s odcizeným zboží utíkali pryč, vzhledem k tomu, že za nimi běžel další zaměstnanec obchodu, zboží nakonec cestou odhodili.
Na podaný návrh byl obviněný muž vzat do vazby a následně ho policisté odvezli do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za trestnou činnost hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody až na osm let.
Také dívka je podezřelá ze spáchání provinění vydírání spáchaného na svědkovi a výtržnictví, případ kriminalisté prověřují. Dvacetiletý muž je podezřelý ze spáchání přestupkového jednání proti majetku, také jeho podíl na krádeži policisté šetřili.
por. Bc. Jana Kroutilová, tisková mluvčí
29. srpna 2025