Policie České republiky  

Obviněný muž si zřejmě chtěl vyzkoušet prkna, co znamenají svět. Dlouho se na nich neohřál.
Ostravští kriminalisté muže obvinili z několika trestných činů a poslali ho opět za mříže.
Na konci minulého týdne se do jednoho z kulturních objektů vloupal neznámý muž, který zřejmě netušil, že budova bývalého kina Vesmír je kvalitně zajištěna. Jeho plány překazili jen do několika málo minut strážníci Městské policie Ostrava, kteří o narušení objektu informovali správce budovy. Také on velice rychle zareagoval a na inkriminované místo se během krátké chvíle dostavil. Díky této spolupráci byl umožněn strážníkům vstup do napadené budovy a následné vypátrání a zadržení pachatele. Ten si stačil nachystat k odcizení „pouze“ mikrofon a pracovní kufry, ve kterých bylo uloženo stavební nářadí s vrtačkou. Jelikož se jednalo o podezření z trestného činu, strážníci na místo přivolali kolegy od Policie ČR. Přestože se muž na místě prokazoval cizím občanským průkazem, nebylo mu to nic platné. Osobní a místní znalost policistů nad lstí pachatele zvítězila. Věděli, že je již v hledáčku kriminalistů, proto putoval přímo do jejich rukou.
Kriminalisté z centra Ostravy již měli nastřádané důkazy k dalším protiprávním jednáním, která měl mít na svědomí právě zadržený muž. Prokázali mu „vloupačky“ do rodinných domů a jejich přilehlých budov. Jeho pozornosti neunikly i zaparkovaná auta. Nevyhnul se však ani obchodům s potravinami či obuví. Trestnou činnost měl páchat především v centru Ostravy. V případě vniknutí do objektů měl používat hrubou sílu a nářadí. Jakmile byl uvnitř, měl vzít například elektrickou řetězovou pilu, zahradní nůžky, notebooky, ale také oblečení. V případě vloupání do auta měl vzít ze zadních sedaček batoh s notebookem, který tam poškozený nechal. V jednom případě měl dokonce vniknout na střechu budovy v centru Ostravy, ze které se dostal do půdních prostor. Po rozbití okna se nakonec měl doslova slaňovat do dalšího prostoru domu, ze kterého odešel doslova s plnýma rukama lupu. V jednom případě měl překonat plot a poté se snažit páčidlem vniknout do garáže, což se mu nepovedlo a odešel s prázdnou.
Komisař zahájil trestní stíhání 29letého muže a obvinil ho z trestných činů krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Obviněný muž s kriminalisty nespolupracoval a využil svého zákonného práva nevypovídat. Také byl podán podnět na vzetí do vazby, jemuž státní zástupce vyhověl, a proto dal návrh na vazební stíhání. Tento návrh byl soudcem akceptován. V případě odsouzení mu hrozí až dva roky vězení. Kriminalisté muži prokázali sedm skutků. Nadále prověřují další protiprávní jednání, kterého se mohl obviněný dopustil. Proto není vyloučeno, že dojde k rozšíření trestního stíhání muže. Svým jednáním měl způsobit škodu za zhruba 200.000 korun.
Každopádně bychom rádi připomenuli několik zásadních rad.
Policisté majitelům objektů a domů doporučují, aby je řádně uzamkli a zabezpečili proti vloupání, ať již složitějšími zamykacími systémy, ochrannými mřížemi nebo například uzamykatelnými okenicemi. V neposlední řadě doporučujeme nenechávat v autech viditelně odložené věci. Pamatujte na to, že auto není trezor.
dne 23. dubna 2026
por. Bc. Eva Michalíková