Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Obviněný muž je stíhaný vazebně
S krádežemi se muži nechtělo přestat.
Jihlavští kriminalisté dopadli v únoru muže, který se vloupal do celkem deseti objektů, zahájili jeho trestní stíhání a pokračovali ve vyšetřování. Už ale přibližně po týdnu zjistili, že nejenže nebyl počet únorových vloupání konečný, ale po propuštění ze zadržení se obviněný muž dopustil dalších tří krádeží. Muže proto opět zadrželi, kriminalisté rozšířili jeho trestní stíhání a na rozhodnutí soudu si počká ve vazební věznici. Část odcizeného nářadí se kriminalistům podařilo vypátrat a věci se tak mohou vrátit zpět jejich majitelům.
Muž přicestoval na Jihlavsko na konci ledna z Chomutovska krátce poté, co byl propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody. V minulosti byl již mnohokrát soudně trestaný. V okolí Jihlavy se velmi rychle zorientoval a zalíbila se mu především lokalita Luk nad Jihlavou a její široké okolí, kde se dopouštěl krádeží převážně v sezonních objektech. V únoru policisté podezřelého muže vypátrali v Jihlavě a byl obviněn z vloupání v chatové oblasti u Jeclova, dále do domu v Bradle, stodoly v Petrovicích, dílny v Bítovčicích a pokusu vniknutí do novostavby rodinného domu v Lukách nad Jihlavou, kde se vloupal ještě do stavební buňky a garáže. V rámci zahájení trestního stíhání byl obviněný muž mimo jiné poučen o hrozbě vazby, pokud by páchal další trestnou činnost, a následující trestní řízení s ním probíhalo na svobodě. Obviněný muž ale v trestné činnosti i přesto pokračoval a skončil tak tento týden opět v policejní cele. Policisté ho zadrželi, když se v dopoledních hodinách pohyboval po jihlavském náměstí.
Policejní komisař rozšířil na základě shromážděných důkazů trestní stíhání obviněného muže. „Šestapadesátiletý muž byl obviněn ze spáchání pokračujících přečinů krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci,“ řekl mjr. Mgr. Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality. Kriminalistům se podařilo nalézt i místo, kde se obviněný muž zabydlel a odtud se pak vydával do okolí s cílem krást. Jednalo se o opuštěnou volně přístupnou stavbu na odlehlejším místě. Muž tam přespával, ukrýval odcizené věci a opaloval kabely.
Muž je nyní obviněn z vloupání do dalších celkem osmi objektů, z nichž pět krádeží spáchal v únoru a tři po zahájení trestního stíhání. K únorovým krádežím přibylo vloupání do chat v Kosově a u Vržanova, do další chaty vnikl v Petrovicích, kde se vloupal ještě do dvou chalup. Odnášel si zejména kabely k získání mědi a nářadí, věci poté prodával a získané peníze používal pro svoji potřebu. Na konci února a začátku března se dopustil dvou krádeží v katastru Předboře a v Lukách nad Jihlavou. Vnikl do garáže rekreačního objektu, stavební buňky a objektu firmy. Při krádežích způsoboval škody také poškozením, při vloupáních se choval destruktivně a využíval k páčení i nářadí nalezené v okolí.
Celková škoda, kterou muž způsobil krádežemi a poškozením, dosahuje částky bezmála 300 tisíc korun.
Obviněný muž svým jednáním dokázal, že s krádežemi nemá v úmyslu přestat. Na podaný návrh byl vzat do vazby a policisté obviněného muže odvezli do věznice. Případ kriminalisté nadále vyšetřují. Za trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na tři roky.
por. Bc. Jana Kroutilová, tisková mluvčí
6. března 2026