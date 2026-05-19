Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Obvinění z podvodů v souvislosti s prodejem falešných vstupenek na fotbal
Kriminalisté stíhají dva muže z Ústeckého kraje, jeden z nich je ve vazbě.
Poctivá a usilovná práce chomutovských kriminalistů ve spolupráci s policejními odděleními napříč republikou při objasňování rozsáhlého podvodného jednání spočívajícího v prodeji padělaných vstupenek na fotbalové utkání Ligy mistrů UEFA vyústila v trestní stíhání dvou osob. Jedná se o mladé muže z Ústeckého kraje. Ti se spolu měli domluvit na prodeji sponzorských vstupenek na utkání mezi SK Slavia Praha a FC Barcelona, které se konalo letos v lednu. Přitom si však podle kriminalistů byli oba vědomi, že vstupenky jsou padělané a neumožňují vstup na uvedený fotbalový zápas.
Podle dosavadních zjištění mělo vše probíhat tím způsobem, že mladší z mužů prostřednictvím internetu nabízel a následně prodával zájemcům zmíněné „vstupenky“, které obdržel od svého o pár let staršího „kolegy“. Od zájemců o koupi požadoval úhradu v různých částkách (nejčastěji 4 tisíce za kus), a to buď převodem na bankovní účet nebo v hotovosti. Část z takto získaných peněz si měl ponechat jako provizi. Po přijetí plateb (které se v závislosti na množství zakoupených „vstupenek“ pohybovaly v částkách od několika tisíc až po desítky tisíc, maximální částka činila 56 tisíc korun) muž zasílal „vstupenky“ na emailové adresy kupujících. Ti později zjistili, že se jedná o vstupenky neplatné, a to buď z informací dostupných na internetu anebo – v tom horším případě – až v den konání utkání u vstupu na stadion Eden, kde jim turnikety s oznámením o neplatnosti vstupenky neumožnily vstup.
Policisté v rámci prověřování podvodu vyslechli velké množství osob, zajistili a vyhodnotili množství stop, včetně stop z elektronické komunikace a provedli řadu dalších úkonů směřujících k zmapování a objasnění podvodného jednání. Přitom zjistili, že byly podvedeny desítky poškozených, kteří přišli o tisíce až desetitisíce korun.
Na základě shromážděných důkazů vyšetřovatelka již v únoru obvinila oba muže ze spáchání pokračujícího trestného činu podvodu spáchaného ve formě spolupachatelství. Starší z mužů byl kromě podvodu ve spolupachatelství obviněn i z podvodu spáchaného samostatným jednáním, neboť se měl dopustit dalších obdobných skutků, tentokrát bez účasti druhého obviněného. Navíc je stíhán i pro trestný čin vydírání, který měl spáchat vůči jednomu z poškozených.
Během vyšetřování pak vyšlo najevo, že se obvinění měli dopustit ještě dalších skutků a počet poškozených vzrostl na více než sedmdesát. Trestní stíhání obou mužů tedy vyšetřovatelka v minulých dnech rozšířila o další podvodná jednání. Celková způsobená škoda tak u staršího z mužů (jemuž právě kvůli výši škody hrozí u soudu trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let) přesahuje částku 1,1 mil. korun, z čehož škoda způsobená oběma muži ve společném jednání byla vyčíslena na 735 tisíc korun.
Starší z obviněných byl kvůli důvodné obavě z pokračování v obdobné trestné činnosti (s ohledem na jeho trestní minulost i další vůči němu probíhající trestní řízení) již v únoru z podnětu vyšetřovatelky umístěn do vazební věznice.
Mladší z obviněných je stíhán na svobodě a v případě prokázání viny u soudu mu hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od jednoho roku do pěti let.
V souvislosti s popsanými podvody prověřují kriminalisté také jednání dalších osob.
Policisté upozorňují, že obdobné podvody s falešnými vstupenkami nejen na různá sportovní klání, ale i na jiné akce, například koncerty hudebních interpretů, se objevují opakovaně. Proto doporučujeme vždy vstupenky kupovat jen od oficiálních prodejců.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
19. května 2026