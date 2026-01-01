Obvinění v případu požáru střechy školy ve Zlíně
Kriminalisté obvinili pracovníka zhotovitele.
Kriminalisté obvinili muže ve středním věku ze spáchání zločinu obecné ohrožení z nedbalosti, protože v listopadu loňského roku při opravě střechy Střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně při manipulaci s otevřeným ohněm nedodržel závazné podmínky požární bezpečnosti při provádění svářečských prací, jak mu ukládají příslušné právní předpisy.
Muž jednak před započetím svařování nepřipravil místo k práci s otevřeným ohněm a přesto na něm manipuloval s plynovým hořákem, a následně nevěnoval tomuto místu dostatečně dlouhý dohled v délce 8 hodin. Jako příčina vzniku požáru byla stanovena iniciace hořlavých materiálů tvořících konstrukci střechy otevřeným plamenem propanbutanového hořáku právě v osmihodinovém intervalu po skončení svařování, který zhotovitel nedodržel.
Kriminalisté se zabývali také možnou trestní odpovědností právnické osoby ve smyslu porušení předpisů na úseku požární ochrany. Odpovědnost firmy bude vyvozena ve správním řízení odpovídající sankcí.
Škoda, kterou požár a následné hasební práce způsobily třem zasaženým institucím, je souhrnně vyčíslena na bezmála 15 milionů korun. Muži, který dosud nebyl soudně trestaný, hrozí v případě uznání viny a odsouzení trest odnětí svobody na 2 až 8 let.
28. května 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková