Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Obvinění v případu požáru střechy školy ve Zlíně

Kriminalisté obvinili pracovníka zhotovitele. 

Kriminalisté obvinili muže ve středním věku ze spáchání zločinu obecné ohrožení z nedbalosti, protože v listopadu loňského roku při opravě střechy Střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně při manipulaci s otevřeným ohněm nedodržel závazné podmínky požární bezpečnosti při provádění svářečských prací, jak mu ukládají příslušné právní předpisy.

Muž jednak před započetím svařování nepřipravil místo k práci s otevřeným ohněm a přesto na něm manipuloval s plynovým hořákem, a následně nevěnoval tomuto místu dostatečně dlouhý dohled v délce 8 hodin. Jako příčina vzniku požáru byla stanovena iniciace hořlavých materiálů tvořících konstrukci střechy otevřeným plamenem propanbutanového hořáku právě v osmihodinovém intervalu po skončení svařování, který zhotovitel nedodržel.

Kriminalisté se zabývali také možnou trestní odpovědností právnické osoby ve smyslu porušení předpisů na úseku požární ochrany. Odpovědnost firmy bude vyvozena ve správním řízení odpovídající sankcí.

Škoda, kterou požár a následné hasební práce způsobily třem zasaženým institucím, je souhrnně vyčíslena na bezmála 15 milionů korun. Muži, který dosud nebyl soudně trestaný, hrozí v případě uznání viny a odsouzení trest odnětí svobody na 2 až 8 let.

28. května 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 