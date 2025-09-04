Policie České republiky  

Obvinění osob v souvislosti s veřejnými zakázkami

Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) zahájila 3. září 2025 trestní stíhání osmi fyzických a tří právnických osob. Případ souvisí se zakázkami malého rozsahu, které v minulosti zadávaly moravskoslezské krajské organizace. Mezi obviněnými jsou i jeden bývalý představitel Moravskoslezského kraje a jeden pracovník příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje. 

Podle vyšetřovatelů měli obvinění v letech 2022–2023 nastavovat podmínky tak, aby vybrané zakázky získala vždy stejná společnost. Ta následně měla jako odměnu za přidělení těchto zakázek vyplácet úplatky v řádu stovek tisíc korun.

Obvinění čelí trestnímu stíhání pro trestné činy spojené s veřejnými zakázkami, podplacením a přijetím úplatků i dotačními podvody. V případě pravomocného odsouzení jim hrozí tresty odnětí svobody od pěti do deseti let. Fyzické osoby jsou stíhány na svobodě.


4. září 2025

